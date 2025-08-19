Controlado el incendio de Colmenar Viejo tras quemar 156 hectáreas

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en la tarde de este lunes en las proximidades del vertedero de Colmenar Viejo se ha dado por controlado tras quemar una superficie de 156 hectáreas, fundamentalmente de pasto, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata de un incendio de pasto y arbolado que se originó en una zona cercana al fuego de Tres Cantos que la pasada semana afectó a una superficie aproximada de 2.000 hectáreas y que obligó a activar el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

El fuego ha quedado perimetrado y estabilizado durante la mañana de este martes, de modo que la situación operativa del INFOMA ha descendido a nivel 0 debido a la buena evolución, y poco antes de las 18.00 horas se ha dado por controlado.

Tras consolidar totalmente el perímetro del incendio forestal de Colmenar Viejo, la superficie afectada ha sido de 156 hectáreas. El Oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid Alfonso Segura ha explicado que, pese a que se han producido dos o tres reproducciones, se ha logrado dar por controlado el incendio y entrar en un fase de "remate y vigilancia".

De este modo, las 11 personas que fueron desalojadas de siete viviendas diseminadas por la zona han podido regresar a sus hogares a lo largo de la mañana, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. También ha reabierto la carretera M-104 entre los términos municipales de Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix.

Una vez que se ha dado por controlado, durante las próximas horas permanecerán en la zona cuatro dotaciones terrestres y un mando de los Bomberos de la Comunidad realizando labores de vigilancia y refresco para garantizar su total extinción.

Así, trabajarán durante la noche para que no haya ninguna reproducción o, en caso de que la haya, proceder a una activación inmediata para que el incendio no vaya más. "Está bastante controlado el perímetro, bastante consolidado y bastante frecuente", ha apuntado el oficial de los Bomberos de la Comunidad.