Jácome firma un convenio con la Xunta para crear el primer refugio climático urbano de Galicia en Ourense

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, firma un convenio con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para la creación del primer refugio climático urbano de Galicia en Ourense - XUNTA DE GALICIA

OURENSE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha firmado este miércoles un convenio con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Angeles Vázquez, para la creación del primer refugio climático urbano de Galicia en Ourense, con un presupuesto de 340.000 euros.

Tal y como ha trasladado Vázquez en declaraciones a medios, se trata de una iniciativa encaminada a crear un "espacio verde resiliente" que "permita a la ciudadanía encontrar un lugar en el que protegerse de futuras olas de calor".

El proyecto, ha explicado, prevé crear un "corredor verde lineal" entre los extremos norte y sur de la Avenida Otero Pedrayo, "uno de los principales ejes de comunicación de la ciudad que carece de zonas de arboleda consolidada".

Así, se instalarán jardineras y se reancondicionarán isletas para "aportar sombra natural y reducir la impermeabilidad del suelo en la zona". En concreto, ha añadido Vázquez, la iniciativa se desarrollará durante este año 2026, con la estimación de "lograr reducir la temperatura superficial en tres grados" aproximadamente.

Por su parte, Pérez Jácome ha celebrado una "buena forma de empezar el año", pero ha señalado que la iniciativa "tampoco es la panacea". "No se va a conseguir bajar tres grados la temperatura ambiente. Creando una hilera de árboles no creas una zona frondosa, pero en cualquier caso son necesarios", ha añadido.

Asimismo, el regidor ourensano ha insistido en que espera que este sea "es el primer paso" para alcanzar "lo pedido desde hace cuatro años", para "plantar una cantidad de árboles importante para mitigar un poco" el calor en Ourense, la ciudad "más calurosa del fondo norte español", según ha recalcado.

Así las cosas, y ante las "críticas" del alcalde, la conselleira ha matizado que "se trabajó desde el minuto cero" en el proyecto, contando con la "evaluación" de la Universidade de Vigo, y ha afirmado que "la gente está harta de gresca". "Lamentamos que siempre tengan un pero cara a las actuaciones que traemos a Ourense", ha declarado.

"Ya hay mucha gresca en otros sitios, y nosotros en Galicia queremos prescindir de ella y trabajar que es la mejor manera y lo que podemos hacer por nuestros vecinos y vecinas", ha añadido.