Controlado el incendio de la Sierra Oeste y se rebaja el Infoma a Situación Operativa 0

Vista tras el incendio, a 4 de agosto de 2026, en Villa del Prado - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de la Sierra Oeste que ha afectado a 17 municipios de la región está ya controlado y se ha rebajado el nivel del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma) a Situación Operativa 0.

Así lo ha trasladado a través de sus redes sociales Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje en el que ha indicado que los Bomberos regionales, los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid permanecen con labores de remate y vigilancia.

Asimismo, se permite el acceso a todas las urbanizaciones evacuadas: siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa (El Mirador de Pelayos y Las Múas) y San Martín de Valdeiglesias (Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz) que permanecían desalojadas.

Desde Emergencias 112 han pedido "máxima precaución" ante la posibilidad de que se caigan árboles y otros elementos en la zona. Han pedido, además, que si hubiera riesgo se le llame.

Por seguridad y de forma temporal, se mantiene la prohibición al baño y a las actividades acuáticas en el Pantano de San Juan y en la Playa del Alberche. Han reclamado que se sigan las instrucciones de la Guardia Civil.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido a los trabajadores que han volcado sus esfuerzos en sofocar las llamas. "Gracias a todos. Vamos a reconstruir esta maravillosa esquina de la Comunidad de Madrid", ha expuesto en sus redes sociales.