Convocadas las ayudas de la UCM para estudiantes afectados por conflictos humanitarios y personas refugiadas

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a 3 de mayo de 2024, en Madrid (España). La Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCM se fundó en 1974 como consecuencia de la separación de la Facult - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha convocado las ayudas económicas del programa de acogida a personas refugiadas para la realización de estudios superiores y para los estudiantes afectados por conflictos humanitarios y que sean admitidos para continuar con su enseñanza en el curso 2025-26.

Según ha publicado esta semana el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el plazo de ambas convocatorias arrancará el próximo lunes, día 20, y finalizará el 4 de mayo. La solicitud se deberá cumplimentar en la página web de la universidad.

Para las personas refugiadas, se convocan en régimen de concurrencia competitiva las ayudas de exención de matrícula, por un importe máximo de 10.500 euros, con el fin de atender a estudiantes que se encuentren en situación de nuevo ingreso o de continuidad en el programa de acogida.

Podrán ser beneficiarios los alumnos que, reuniendo los requisitos establecidos, se encuentren matriculados en estudios de grado o máster en la Complutense en el curso académico 2025-26. La subvención consistirá en la exención del 100% del importe a abonar por el estudiante por los créditos matriculados en primera y segunda matrícula en el curso 2025-26.

En el caso de estudios de grado la cuantía de la compensación en ningún caso superará el importe de los precios públicos de segunda matriculación correspondiente a un curso completo de los estudios cursados. En el caso de máster, el importe de la compensación no podrá superar los 2.100 euros.

Por otro lado, se convocan en régimen de concurrencia competitiva, por un máximo de 240.000 euros, las ayudas destinadas a estudiantes matriculados en estudios de grado o máster en la UCM en el curso 25-26, que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido a conflictos humanitarios por los que hayan tenido que desplazarse desde su país de origen.

La ayuda consistirá en la exención del 100% del importe de la matrícula a abonar por el estudiante por los créditos matriculados en el curso 2025-26. Asimismo, los alumnos podrán solicitar una ayuda complementaria para financiar hasta el 100% de su residencia en un colegio mayor de titularidad propia de la Complutense.