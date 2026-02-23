Convocan una concentración el jueves contra la "cesión gratuita" de suelo público para un colegio concertado

Archivo - Varias personas marchan hacia la Consejería de Educación en una manifestación por la educación pública, a 25 de marzo de 2023, en Madrid (España). Asamblea Marea Verde Madrid ha convocado esta protesta para defender la Escuela Pública y exigen e - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo ha convocado este jueves, a las 17 horas, una concentración en la Plaza del Pueblo contra la "cesión gratuita" de una parcela municipal para construir un colegio concertado.

"El Ayuntamiento se presta a este regalo y propone la cesión gratuita de una parcela municipal de 21.600 metros cuadrados, entre la Carretera de Miraflores y la calle Evangelina Nogales de la Morena, valorada en 3,7 millones de euros", ha censurado en un comunicado.

Según la asociación, el Gobierno local prevé aprobar esta cesión en el pleno de febrero después de "haber despachado en tiempo récord las decenas de alegaciones al expediente". Ha rechazado esta decisión porque considera que el suelo público "debe ser destinado a servicios públicos".

"Es evidente que es necesario aumentar el número de centros educativos para una población cada vez más numerosa. Pero las administraciones públicas deben velar por un número suficiente de plazas públicas, en condiciones dignas, y no favorecer un negocio particular con un derecho como es la Educación", ha remarcado.

Para la plataforma, la cesión de una parcela para crear un centro privado con concierto "cuando todavía no existe el centro, se traduce en la cesión de recursos públicos a una empresa privada, garantizando que luego esa empresa privada tendrá un concierto en el que se le darán más recursos públicos durante décadas".

"La cesión gratuita de una parcela de estas características supone un claro perjuicio e importante pérdida patrimonial al Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Esto contrasta con la situación actual de los centros públicos en Colmenar Viejo, con el (insuficiente) compromiso de las administraciones local y regional con los mismos, y la mala planificación de las plazas", ha manifestado.

EXIGE CENTROS PÚBLICOS

La plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo ha recordado que el municipio "lleva más de 20 años el cuarto Instituto Público en La Estación y ocho años desde que se cedió la parcela para el Colegio Público de Adelfillas".

"Los recursos del municipio deben ser puestos a disposición del servicio público y para garantizar la escolarización en centros públicos. Animamos a la comunidad escolar y a los vecinos de Colmenar Viejo a reclamar que los terrenos públicos se destinen a centros públicos, y mejores condiciones para la educación pública en nuestro pueblo y en la Comunidad de Madrid", ha defendido.

La concentración que tendrá lugar este jueves coincidirá con el Pleno del Ayuntamiento. La asociación ha animado a los vecinos a participar en la sesión, concretamente en ruegos y preguntas a las 17.30 horas.