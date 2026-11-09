El Corral de Comedias de Alcalá dedica noviembre a cuatro obras que reivindican la voz y el legado de las mujeres

El Corral de las Comedias acoge Cenizas de Fénix los días 13 y 14 de noviembre. - CORRAL DE LAS COMEDIAS

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares dedicará su programación de noviembre a reivindicar la voz y el legado de las mujeres a través de cuatro propuestas teatrales que abordarán cuestiones como la creación artística, la mitología, el amor no correspondido y la influencia de la educación en la construcción de la identidad.

La cartelera reunirá 'Cenizas de Fénix', de Daniel Migueláñez; 'Elektra. Bizarra y doméstica opereta para cocina', de Lucia Trentini; 'Es un poema sangrando', de Paula Ratia de la Gala, y 'Mantener fuera del alcance de los niños', de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024.

La programación arrancará este viernes y sábado con 'Cenizas de Fénix', una obra escrita y dirigida por Daniel Migueláñez que imagina un encuentro entre Lope de Vega, interpretado por Javier Lago, y su hija sor Marcela de San Félix, a quien da vida Elisa Marinas.

La propuesta recorre los últimos años del dramaturgo y recupera la figura de su hija, escritora cuya obra no alcanzó el reconocimiento de su padre debido al contexto histórico en el que vivió. A través de este encuentro ficticio, el montaje aborda la relación entre padres e hijos, el peso de la herencia, la creación artística y la búsqueda de redención.

DOS PROPUESTAS EN TORNO AL 25N

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, el Corral programará dos espectáculos los días 20, 21 y 22.

El viernes 20 y el sábado 21 llegará 'Elektra. Bizarra y doméstica opereta para cocina', de la creadora uruguaya Lucia Trentini, que revisita el mito de la familia de Micenas desde una perspectiva contemporánea y con música en directo. La propia Trentini dirige e interpreta la pieza junto a Gloria Albalate.

La obra parte de la fascinación de su creadora por este personaje de la tragedia clásica y plantea una nueva aproximación a su historia mediante un lenguaje escénico propio.

La segunda propuesta será 'Es un poema sangrando', escrita e interpretada por Paula Ratia de la Gala y dirigida por María Uruñuela, integrantes de La Virgen Teatro. La obra contará con una única función y cuestiona el papel que el amor romántico ha desempeñado en la vida de muchas mujeres, así como las relaciones de manipulación y maltrato que se han justificado en su nombre.

El montaje toma como referencias a figuras como Lou Andreas-Salomé y Alejandra Pizarnik y se inspira en la vida de la escultora Camille Claudel, alumna y amante de Auguste Rodin, que pasó sus últimos 30 años en una institución psiquiátrica.

MARÍA VELASCO CIERRA LA PROGRAMACIÓN

El mes concluirá los días 27 y 28 de noviembre con 'Mantener fuera del alcance de los niños', una coproducción de Teatro de La Abadía y Pecado de Hybris con texto y dirección de María Velasco.

La autora, distinguida con el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2024, parte de su propia experiencia educativa para reflexionar sobre qué significa ser normal y abordar la exclusión, el trauma y las consecuencias de no encajar en los modelos establecidos durante la infancia.

Acompañada en escena por Al-Blanco y Mario Patrón, Velasco combina el quejío flamenco y la danza en una propuesta que rinde homenaje a quienes nunca llegaron a integrarse y busca una forma de reparación simbólica a través del teatro.

VISITAS GUIADAS

Además de la programación escénica, el Corral de Comedias mantiene sus visitas guiadas para descubrir la historia y las particularidades de este teatro-museo del siglo XVII, tanto de forma independiente como vinculadas a las funciones de los sábados.

Las cuatro obras contarán también con encuentros con el público después de las representaciones de los viernes, con la participación de sus respectivos equipos artísticos.