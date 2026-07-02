Corte en Línea 10 de Metro entre Gregorio Marañón y Tribunal tras una incidencia mecánica en un tren

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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la Línea 10 de Metro de Madrid (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) ha quedado interrumpida la tarde de este jueves entre las estaciones de Gregorio Marañón y Tribunal tras una incidencia mecánica en un tren, han indicado a Europa Press fuentes de la compañía metropolitana.

La incidencia se ha registrado poco antes de las 13.00 horas y afecta, en ambos sentidos, al tramo que comprende las estaciones de Gregorio Marañón (L7), Alonso Martínez (líneas 4 y 5) y Tribunal (L1).

Además del corte del servicio en este tramo, desde la compañía metropolitana han indicado en redes sociales que la incidencia también puede afectar al resto de la línea, que ya presenta un corte parcial entre las estaciones de Cuzco y Nuevos Ministerios por las obras del Santiago Bernabéu.

Técnicos del suburbano trabajan para poder solucionar lo antes posible la incidencia y recuperar la normalidad en este tramo, han indicado desde Metro.