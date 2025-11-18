Corte de líneas C-2, C-7 y C-8 entre San Fernando y Azuqueca por obras desde el sábado, con 1.800 servicios de autobús

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías que prestan servicio al Corredor del Henares estarán cortadas al tráfico ferroviario desde este sábado día 22 y hasta el próximo día 29 entre las estaciones de San Fernando y Azuqueca de Henares por obras en la infraestructura que acometerá Adif.

Durante estos ocho días, Renfe Cercanías Madrid ha programado cerca de 1.800 servicios de autobús para facilitar la movilidad de los viajeros, según informó en un comunicado.

Serán nueve servicios especiales de autobuses que, o bien podrán recorrer todas las paradas afectadas por los cortes, o serán directos entre dos paradas. Las frecuencias oscilarán entre los 6 y los 25 minutos, en función de si es en día laborable, en sábado o en domingo, y dependiendo también de la franja horaria en la que se circule.

Las obras consisten en la renovación completa de la señalización, sustituyendo los sistemas de enclavamientos y detección de trenes, lo que incrementa la capacidad de la línea y aporta una mayor flexibilidad de la circulación y una mejora de la fiabilidad de las instalaciones, según ha explicado Cercanías.

TRES FASES

Los cortes constarán de tres fases. La primera abarcará los días 22, 23 y 24 de noviembre y afectará a las estaciones entre Azuqueca y San Fernando (Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena, Soto del Henares y Torrejón de Ardoz), que permanecerán cerradas.

Durante los tres días habrá servicio ferroviario entre Chamartín y San Fernando con las frecuencias habituales de 5-8 minutos en hora punta y 10-14 minutos en hora valle.

La segunda fase irá del 25 al 27 de noviembre, ambos inclusive, y supondrá un corte total entre Azuqueca y Torrejón de Ardoz (permanecerán cerradas Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena y Soto del Henares). Durante esos tres días habrá servicio ferroviario entre Chamartín y Torrejón con frecuencias de 5-8 minutos en hora punta y 10-14 minutos en valle.

Finalmente, la tercera fase de las obras tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, en los que el corte será total entre Azuqueca y Alcalá de Henares (Meco y Alcalá Universidad, cerradas). Esos días habrá servicio de trenes entre Chamartín y Alcalá con las frecuencias habituales.

Durante las tres fases del corte habrá un tren lanzadera que recorrerá el tramo entre Guadalajara y Azuqueca cada 15 minutos, han apuntado desde la compañía ferroviaria.

Asimismo, los servicios de Civis en días laborables no partirán desde Guadalajara, como habitualmente, hasta Chamartín por la vía de contorno, sino que lo harán desde San Fernando (24 de noviembre), desde Torrejón (del 25 al 27) y desde Alcalá (día 28). Habrá un tren Civis a la hora del 24 al 28 de noviembre.