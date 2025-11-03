Cortefiel celebra su 80 aniversario con una fiesta para sus socios en Madrid

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda española Cortefiel cumple 80 años y lo celebra con distintas acciones que destacan su "legado en la moda", entre las que se encuentra un encuentro "especial" para sus socios de Madrid.

Así, según ha desgranado la compañía en un comunicado, el miércoles en la tienda de Cortefiel situada en Calle Goya, 29, se invitará, desde las 18 horas hasta las 20 horas, a los miembros del club al cóctel Paloma creado para la marca de la mano de Schweppes.

"Esta acción es un mensaje de agradecimiento a los socios del club por su fidelidad para constatar su compromiso y gratitud por estas ocho décadas de confianza", ha destacado.

La marca cuenta con el "primer club de fidelidad" en moda en España, fundado en 1979, con una comunidad de más de 8 millones de socios con los que tiene una comunicación regular a través de sus diferentes canales: postales, correo electrónico, web y app de Cortefiel y sus puntos de venta.

El club de fidelización de Cortefiel y Pedro del Hierro ofrece propuestas personalizadas basadas en hasta 50 variables (sociodemográficas, históricos de compra o actividad promocional) gestionadas y analizadas con el soporte de una robusta infraestructura tecnológica y la utilización de la IA y del big data.

Además, se han intervenido los escaparates de 150 tiendas de España y Portugal, "con mensajes personalizados de agradecimiento que conectan con la identidad y esencia de cada una de las regiones escogidas".

Esta iniciativa busca "rendir homenaje a los lugares donde Cortefiel ha crecido y ha acompañado el día a día de sus clientes desde hace ocho décadas".

También en el mes de octubre se presentará el fashion film 'Todo por vestir' producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, Antón Álvarez (C. Tangana), María Rubio y Cristina Trenas, y que en la edición de los Goya de 2025 ganaron el premio Mejor Película Documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. Este film será presentado próximamente.

En el mes de noviembre, y como parte de este aniversario, Cortefiel lanzará una acción dirigida a agradecer la fidelidad de quienes forman parte de su club. La marca regalará a uno de sus clientes 'Un armario para toda la vida'.

El fin del calendario de acciones especiales tendrá lugar en el mes de febrero, cuando Cortefiel colaborará con Menudos Corazones.