Cortes de tráfico hasta el viernes por trabajos de conservación en el ramal de salida de la M-21 a avenida Arcentales

Trabajos de conservación en el ramal de salida desde la M-21 a la avenida Arcentales en Madrid - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ramal de salida de la autovía M-21 hacia la avenida de Arcentales de la capital sufrirá cortes hasta las 06.00 horas del próximo viernes día 22 por trabajos de conservación que acomete el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Durante la duración de los trabajos, la ruta alternativa consistirá en continuar por la autovía M-21 hacia enlazar con la M-40 en sentido norte, prosiguiendo por esta vía hasta la glorieta en la avenida de los Andes, donde se podrá realizar el cambio de sentido para tomar de nuevo la M-40, esta vez en sentido sur.

Desde la M-40, se tomará la salida 9A hacia la avenida Arcentales y estadio Metropolitano, ha indicado en un comunicado el departamento que dirige Óscar Puente.