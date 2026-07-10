La creación de empresas en la Comunidad de Madrid cae un 15,7% en mayo, con 2.327 sociedades

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MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid bajó un 15,7% en mayo en tasa interanual con un total 2.327 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 453, un 0,4% más.

Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 2.327 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 79,18 millones de euros, lo que supone un 20,3% más que en el mismo mes de hace un año (71,62 millones de capital desembolsado).

De las 453 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en la Comunidad de Madrid, 401 lo hicieron voluntariamente; 32 por fusión con otras sociedades y las otras 20 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 1,8% en la región en mayo, hasta las 592 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 501,51 millones de euros, cifra un 0,7% inferior a la de mayo del año anterior.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más. En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla - La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.