La creación de empresas sube un 18,2% en junio en Madrid con un total de 2.578 sociedades mercantiles constituidas

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Madrid subió un 18,2% en junio en tasa interanual con un total 2.578 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 501, un 4,9% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Madrid encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual. Para la constitución de las 2.578 empresas creadas en el sexto mes del año se suscribieron algo más de 91,02 millones de euros, lo que supone un 19,9% menos que en el mismo mes de hace un año (86,3 millones de capital desembolsado).

De las 501 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Madrid, 420 lo hicieron voluntariamente; 57 por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Comunitat Valenciana (+33,63%), País Vasco (+28,02%) y La Rioja (+25%) a la cabeza, excepto en Cantabria en donde el índice cayó un 7,45%. y en Murcia con un retroceso del 5,1%.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200%), Navarra (+133,33%) y Cantabria (+63,64%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, La Rioja y Asturias las que menos, con retrocesos de un 46,43%, 40% y un 11,54%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 7,7% en Madrid en junio, hasta las 673 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 373,4 millones de euros, cifra un 35,6% inferior a la de junio del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 15% en junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.964 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007.

Con el ascenso interanual de junio, la creación de empresas acumula también en este caso tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Para la creación de las 10.964 empresas el pasado mes de junio se suscribieron casi 442,2 millones de euros, lo que supone un 6,2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.332 euros, bajó un 18,4%. Por su parte, la disolución de empresas subió un 1,4% interanual en el sexto mes del año, con 1.582 sociedades desaparecidas.