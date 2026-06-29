Creada la Mesa de Políticas de Juventud de la Comunidad para coordinar actuaciones y "reflejar su pluralidad"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la entrega de los Premios Talento Joven, en la Real Casa de Correos, en Madrid, el 17 de febrero de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha creado la Mesa de Políticas de Juventud, un nuevo órgano colegiado de asesoramiento y participación para "reflejar la pluralidad" de la juventud y coordinar la puesta en marcha de políticas, proyectos y acciones.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este lunes el nuevo organismo que sustituye y deja sin efecto a la anterior Mesa de Coordinación de Juventud (creada en 2020) y da cumplimiento a la Ley 8/2024, que ordenaba la supresión del antiguo Consejo de la Juventud (CJCM) para dar paso a un órgano sin personalidad jurídica.

La Mesa, adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que lidera Ana Dávila, nace con el fin de promover políticas que faciliten el desarrollo personal, social, educativo y laboral de los jóvenes, facilitando su transición a la vida adulta. Actuará como un interlocutor válido ante la Administración regional en "los intereses de los jóvenes".

Asimismo, propiciará la colaboración entre las diferentes administraciones públicas y a través de la asistencia de expertos a las reuniones del Pleno y de los grupos de trabajo y la puesta en marcha y estudio de las políticas, programas y actuaciones que, con incidencia en la juventud, se ejecuten por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en coordinación con las entidades juveniles.

En febrero, la directora general de la Juventud, Laura Castillo, avanzaba en la comisión del ramo de la Asamblea que el Gobierno regional iba a poner en marcha un órgano "pegado" a los problemas "reales" de la juventud y "sin sectarismos" en el que los jóvenes podrán participar en "todos los proyectos".

Según trasladado, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, suprimido en 2024, se había convirtiendo en un "instrumento para unos pocos, que lo utilizaban para sus fines particulares e ideológicos". Por ello, defendía la creación de un nuevo foro que "mejore el desarrollo personal, familiar, social, educativo, económico político y cultural de los jóvenes".

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Presidencia de la Mesa recaerá en la titular de la Dirección General de Juventud, mientras que la Vicepresidencia será ocupada por un subdirector general del área. El Pleno contará con un representante con rango de director general por cada una de las consejerías de la Comunidad de Madrid y cinco representantes de entidades, asociaciones y federaciones juveniles de ámbito regional, elegidos mediante convocatoria pública cada cuatro años.

Asimismo, habrá tres representantes municipales propuestos por la Federación de Municipios de Madrid (FMM), atendiendo a diferentes tramos de población y un representante de las personas mayores, a propuesta del Consejo Regional de Mayores .

El órgano funcionará en Pleno o a través de grupos de trabajo y deberá reunirse de forma ordinaria al menos dos veces al año. Una de sus funciones principales será el seguimiento periódico de las políticas juveniles y la detección de nuevas necesidades que afecten a los jóvenes de la región.

El decreto especifica que la constitución y funcionamiento de esta Mesa no supondrá incremento del gasto público ni de los gastos de personal de la Administración autonómica. Además, los miembros y los expertos invitados no recibirán retribución económica ni dietas por el desempeño de sus funciones.

ELIMINACIÓN DEL CJCM

La Asamblea de Madrid aprobó con los votos a favor del PP y en contra de la oposición la proposición de ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid presentada por los 'populares', que, entre otros, elimina el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.

En la exposición de motivos, explicaban la "necesidad de racionalización del gasto y mejora de la eficiencia administrativa" y en base a ello debe extinguirse el Consejo y pasar a ser el citado órgano sin personalidad jurídica. Este Consejo fue eliminado en 2010 bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre (PP) y recuperado en 2017 con Cristina Cifuentes (PP).

Por su parte, el Consejo de la Juventud cargaba contra esta decisión para "callar cualquier voz disonante" dentro de la Comunidad de Madrid y señaló que los miembros del futuro órgano no serán elegidos "democráticamente".