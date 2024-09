Un cribado pionero de la Comunidad impulsará en la detección precoz de enfermedades cardiovasculares desde los 50 años

El Hospital Ramón y Cajal abrirá el próximo año un centro de medicina predictiva para el seguimiento remoto de pacientes



MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid impulsará en 2025 un cribado pionero para la detección precoz de enfermedades cardiovascualares para personas mayores de 50 años.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su intervención en la primera sesión del Debate Sobre el Estado de la Región que se celebra este jueves y viernes en la Asamblea de Madrid.

La medida, que busca hacer frente a la primera causa del fallecimiento del mundo, contará con una inversión de 2,7 millones de euros enfocados a mejorar y universalizar el diagnóstico de los factores de riesgos cardiovasculares, a través de una consulta sencilla de alta resolución en los centros de salud. En ella se podrán conocer los principales hábitos de vida de paciente, midiendo sus constantes vitales, a lo que se suma una prueba de sangre para obtener un rápido y preciso diagnóstico.

Este cribado preventivo busca intervenir con antelación a que las afecciones relacionadas con el corazón puedan desarrollarse plenamente, lo que conlleva un enfoque más efectivo y menos invasivo en comparación con un tratamiento que se encuentre en fases avanzadas, evitando el sufrimiento asociado a otras enfermedades más graves.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es fomentar la adopción de hábitos de vida saludables, a través de la medición y el control de determinantes, ya que las personas pueden recibir orientación individualizada para una mayor prevención cardiaca.

PRIMERA CAUSA DEL MUERTE EN EL MUNDO

Previamente a esta campaña, la Comunidad de Madrid ha sido la primera región española en conocer la prevalencia de los factores de riesgo que provocan las afecciones cardiacas en adultos de entre 50 y 75 años. El estudio PreveCardio ha sido realizado en los hospitales públicos Clínico San Carlos, Severo Ochoa de Leganés, Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y Fuenlabrada, junto al SUMMA112 y 43 centros de salud de Atención Primaria.

Los resultados presentados el pasado mes de abril han sido determinantes a la hora de poner en marcha este plan preventivo de cribado, cuyos principales datos determinaron que un tercio de las personas participantes contaba con antecedentes que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos, mientras que el resto desconocían reunir posibles afecciones.

El estudio destaca además que el 47% de los que no tenían un diagnóstico previo padecía elevados índices de colesterol, y el 75% con algún tipo de precedente no actuaba correctamente ante sus posibles factores de riesgo. Casi la mitad padecía hipertensión y el 60% no mantenía un control adecuado de su tensión arterial.

Además, en la misma senda investigadora y de prevención, en 2025 verá la luz en el Hospital público Ramón y Cajal un nuevo centro de medicina predictiva cardiovascular, un espacio pionero en la materia que, además de utilizar la tecnología más avanzada en el diagnóstico, posibilitará realizar un seguimiento en remoto de los pacientes con patologías crónicas asociadas al corazón.