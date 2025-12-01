La criminalidad en la región baja casi un punto en el tercer trimestre a pesar de que las violaciones aumentaron un 5%

Archivo - Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad en la Comunidad de Madrid ha descendido un 0,8 por ciento en el tercer trimestre del año a pesar de que algunas tipologías penales como las agresiones sexuales con penetración (violación) han aumentado un 4,7 por ciento, los homicidios un 11,8 por ciento y los delitos por tráfico de drogas otro 18,1 por ciento.

Así se desprende del balance de criminalidad publicado este lunes por el Ministerio del Interior, en el que se muestra que la región ha registrado un descenso de 2,1 por ciento en la criminalidad convencional, si bien la cibercriminalidad mantiene su tendencia al alza con un 5,4 por ciento.

Entre las tipologías penales que más han aumentado se encuentran las ya mencionadas agresiones sexuales con penetración y los delitos por tráfico de drogas, seguidos de los delitos por lesiones y riña tumultuaria (+9,9%) y el resto de delitos contra la libertad sexual (+7,9%).

Por contra, otros delitos como los secuestros o los homicidios en grado de tentativa han descendido un 27,3% y un 17,5%, respectivamente. Los robos con intimidación (-9,6%), los robos en domicilios (-8,9%) y los hurtos (-6%) también descienden.

En el espacio ciber, las estafas informáticas han crecido un 2,8 por ciento en este periodo con respecto al año pasado, y el resto de ciberdelitos han crecido un 26 por ciento.

DATOS EN MADRID

En lo que respecta a la ciudad de Madrid, la criminalidad se sitúa un 2,2 por ciento por debajo de los datos del año pasado, con 173.854 delitos denunciados frente a los casi 177.700 de 2024. Entre los descensos más significativos se encuentran los los hurtos (-9,9%) o los robos con violencia e intimidación (-7,1%) y los robos en domicilios (-6,3%).

Por contra, en estos meses hayn aumentado un 14,3 por ciento los homicidios, un 16,1 por ciento los delitos por lesiones y riña tumultuaria, un 40 por ciento los secuestros y un 3,2 las agresiones sexuales, pasando de 312 el año pasado a 322 en este trimestre de 2025.

En la capital también se ha registrado un aumento, aunque moderado, de la cibercriminalidad. En este trimestre se han producido un 0,6 por ciento más de infracciones penales cometidas en o por medio ciber. Destaca, sin embargo, un descenso de 1,2 por ciento en las estafas informáticas.

OTROS MUNICIPIOS

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior detalla también los datos de las ciudades de más de 20.000 habitantes, entre las que destaca Aranjuez, que ha aumentado en un 19,1 por ciento la criminalidad respecto al año pasado en parte por el aumento de más del 91% de los delitos contra la libertad sexual los hurtos (+15,5%).

También destaca en este sentido Rivas-Vaciamadrid, cuya criminalidad ha aumentado un 17,7 por ciento en este trimestre; o Algete, que aumenta también un 10,6 por ciento su criminalidad principalmente debido a delitos de tráfico de drogas y robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

En el lado contrario de la balanza se sitúan localidades como Arganda del Rey (-9,2%), Ciempozuelos (-11,7) o Humanes de Madrid (-17,9%), que rebajan sus cifras de delitos denunciados respecto al mismo periodo del año pasado.