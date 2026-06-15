La cruz instalada en la Plaza de Lima durante la visita del Papa se quedará en Madrid

Decenas de personas durante la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España).- Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

También habrá un concierto en Navidad del 'Coro Familiar Los Mil', que ha puesto banda sonora al viaje del Pontífice

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que se dejará la cruz instalada en la Plaza de Lima durante la visita del Papa, aunque su ubicación definitiva todavía no está cerrada "desde el punto de vista técnico".

Ha sido en el Palacio de Cibeles donde Almeida ha asegurado que se trata de un "regalo muy especial" de la Archidiócesis de Madrid. "La cruz se queda", ha celebrado, al tiempo que ha subrayado su deseo de que permanezca en la misma plaza.

"Tiene todo el sentido que se quede en la propia plaza de Lima. Esperamos que podamos hacerlo, si no tendrá otro lugar en Madrid. En todo caso, será testimonio permanente de unos días inolvidables que pasamos en esta ciudad como de las raíces cristianas de Madrid y de la sociedad madrileña", ha señalado.

Almeida ha destacado que la cruz ha sido "uno de los elementos más emblemáticos" que hubo durante toda la visita de León XIV y su permanencia es además "una reivindicación de los madrileños".

"Estamos estudiando las características técnicas del terreno, un análisis preliminar nos dice que es posible pero queremos desde luego que se den todos los condicionantes para que la cruz se pueda instalar con las debidas condiciones de seguridad", ha explicado en declaraciones a los medios.

CONCIERTO DEL CORO EN NAVIDAD

Por otro lado, Almeida ha anunciado "otro regalo" para los madrileños, un concierto en Navidad del 'Coro Familiar Los Mil', que ha puesto banda sonora al viaje del Pontífice a la capital.

"Qué pena sería que en la programación de Navidad este coro no pudiera actuar cantando villancicos para todos los madrileños", ha señalado el primer edil sobre esta agrupación que integra a más de 80 músicos y más de 100 bailarines.