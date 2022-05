Cs impide que Vox saque adelante la prohibición de "banderas no oficiales y pancartas" en edificios municipales

El Grupo Socialista ha desplegado en sus escaños dos banderas, la de Ucrania y la arcoíris

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cs ha impedido con su voto que Vox, apoyado por el PP, haya sacado adelante una proposición en el Pleno de Cibeles prohibiendo "banderas no oficiales y pancartas" en los edificios municipales. La izquierda ha votado junto con Cs en contra de la moción de los de Javier Ortega Smith.

Ya el Ayuntamiento de Madrid permite enseñas arcoíris en la fachada del Edificio de Grupos Municipales, en el número 71 de la calle Mayor, por ejemplo, porque una sentencia del Tribunal Supremo se refiere a banderas unidas por un mástil, no a pancartas.

"La ley dice que la bandera de España representa a todos los españoles sin distinción, con independencia de su orientación sexual. Establece que junto con la bandera de España estarán las otras banderas oficiales, el Ayuntamiento y la Comunidad, y la de la UE", ha apuntado Ortega Smith.

A eso ha sumado que "la Constitución es clara cuando dice que las instituciones deben preservar la neutralidad política", en referencia a los edificios municipales. Para el edil de Vox, otras formaciones no pueden escudarse en "recovecos" y en "trampas de leguleyos malos" y ha echado mano de una sentencia de un juzgado de Valladolid, que dice que da igual que sean banderas, pancartas o pendones porque "no pueden estar en fachadas".

"Algunos, algunas y algunes dicen dice que somos homófobos pero decimos que no a poner banderas no oficiales, como si son de un club de fútbol", ha declarado el líder municipal de Vox.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha replicado a Ortega que es la quinta vez que lleva esta cuestión al Pleno cuando "no hay ninguna reclamación ciudadana sobre esta ni ningún procedimiento judicial contra el Ayuntamiento". "La bandera arcoíris, en forma de pancarta o bandera, representa también a todos los españoles", ha remachado.

Desde el PP, Blanca Pinedo ha explicado su voto a favor de la proposición de Vox porque su "costumbre es cumplir con la legislación", que establece la obligatoriedad del uso de la bandera de España en el interior y en el exterior de los edificios públicos "en defensa de la neutralidad y la objetividad".

"No cuela. Han traído una sentencia de un juzgado de Valladolid, no la del Supremo", ha contestado a Ortega Smith el concejal del Mixto Luis Cueto, que ha destacado que, según la RAE, "la bandera es una tela que se asegura con un asta o una brida". Las del edificio de Grupos serían así pancartas, no banderas.

LA CRUZ DE BORGOÑA

La socialista Mar Espinar ha lanzado a Ortega Smith que seguro "que no dirían ni mu si se pusiera la Cruz de Borgoña en Cibeles" porque Vox utiliza la neutralidad "como una excusa para blanquear su ideología dogmática". "Vivan, sean felices sin defraudar a Hacienda y dejen vivir a los demás en paz", ha recomendado a Vox. El Grupo Socialista ha desplegado en sus escaños dos banderas, la de Ucrania y la arcoíris.

Desde Más Madrid Pilar Sánchez ha sugerido a Vox que plantee un recurso de inconstitucionalidad "pero por ahora hay que cumplir la sentencia del Supremo".

Después de recordar que en 2021 y 2022 han sido muchos los ayuntamientos que han desplegado banderas y pancartas con simbología de luchas sociales "sin investigación por Fiscalía", la edil ha remarcado que van a seguir manteniendo la bandera arcoíris en los balcones de Más Madrid del edificio de Grupos Municipales. "A poner la bandera", ha terminado.