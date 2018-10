Cs no apoyará los presupuestos si el PP no acepta mañana en Pleno su propuesta de gratuidad de escuelas infantiles

Publicado 17/10/2018 13:38:09 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que no apoyarán los presupuestos regionales de 2019 si el PP este jueves en el Pleno no vota a favor o se abstiene con su Proposición No de Ley (PNL) para garantizar la gratuidad de escuelas infantiles de 0 a 3 años, una de las condiciones que ha puesto la formación naranja para que respaldar las cuentas.

Así lo ha expuesto Aguado en declaraciones a los periodistas tras visitar la Carpa 'España Ciudadana' situada en la Plaza de Cibeles y al ser cuestionado sobre si hay ya algún avance sobre las negociaciones de los presupuestos con el Gobierno regional.

"Seguimos en la misma situación. Llevamos diez días esperando una respuesta formal pero como no la tenemos este jueves vamos a llevar a votación una de las tres medidas que hemos exigido, que es la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Espero que rectifiquen y digan a todas las familias madrileñas si están por la labor de garantizar su gratuidad", ha sostenido.

En concreto, mediante la propuesta sin rango de Ley que se debatirá este jueves pretenden instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a

financiar la gratuidad del tramo educativo de 0 a 3 años en las escuelas infantiles pertenecientes a la red pública de la Comunidad de Madrid para ayudar a las familias e impulsar la conciliación. La medida entraría en funcionamiento en el curso 2019-2020.

En caso de que PP se abstenga en la votación, Aguado cree que el Gobierno regional estará poniendo de manifiesto que "no quieren apoyar esta medida" y "estarán rompiendo de facto las negociaciones de presupuestos".

"Yo espero que no lo hagan y que voten a favor y que esto sea un primer paso para las otras condiciones que pusimos encima de la mesa, si las acepta podremos seguir hablando de otros puntos de los presupuestos", ha aseverado el líder de Ciudadanos en la región.

Asimismo, ha incidido en que si el PP no vota a favor de esta iniciativa de la formación 'naranja' tendrán ya la respuesta formal del Gobierno, porque será "un reflejo de su intención". "Habremos entendido el mensaje", ha apostillado.

A su parecer, el Ejecutivo madrileño les ha estado "dando largas durante días" y no han tenido "más remedio" que llevarlo a votación. "Si se pone de perfil tendremos el mensaje claro y tendrán que buscar otros socios para apoyar los Presupuestos", ha zanjado.