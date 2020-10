Cs pide que se rehaga orden ministerial en vez de levantar estado de alarma: "Todo lo demás es irresponsabilidad"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, no se ha mostrado partidario de que se levante ahora mismo el estado de alarma porque en la Comunidad de Madrid no habría ninguna medida de restricción y ha pedido que, por ello, se rehaga la orden ministerial, sino sería "una irresponsabilidad".

"Si se levanta el estado de alarma ahora mismo no tendríamos medidas de restricción en la Comunidad, y no podemos no tener medidas de restricción. Lo que hay que hacer es rehacer esa orden ministerial, ni más ni menos. Todo lo demás es irresponsabilidad, para captar voto y seguir polarizando a la gente", ha lanzado Zafra en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))