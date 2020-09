Cs, PP y Vox apoyan la inviabilidad de 232 presupuestos participativos, "una demolición de Pepe Gotera" para Más Madrid

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los votos de Cs, PP y Vox han apoyado en el Pleno la declaración de "inviabilidad sobrevenida" de 232 proyectos de las cuatro ediciones de los presupuestos participativos de Madrid, "una chapuza" y la ejecución de una exigencia por parte de la "derecha antisistema" encargando "el trabajo de demolición" a Cs, al estilo "Pepe Gotera y Otilio", ha lanzado el concejal de Más Madrid Nacho Murgui.

Este grupo municipal y el PSOE han defendido en el Pleno de Cibeles que el Gobierno municipal lleve a cabo los 232 proyectos de presupuestos participativos que aprobó la ciudadanía entre 2016 y 2019 ejecutándolos tras una ronda de conversaciones con los proponentes de las iniciativas afectadas.

La delegada de Coordinación Territorial, Participación y Transparencia, ha contestado a Murgui y al concejal socialista Pedro Barrero que repitan "1.214 proyectos aprobados por el Gobierno de Ahora Madrid, 1.001 no se hicieron por el gobierno de Manuela Carmena, 22 proyectos fueron declarados inviables por Manuela Carmena y se informó a través de un email o un teléfono, que no deja rastro la llamada, a no ser que tengas el teléfono de Dilma (Bousselham)".

