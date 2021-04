Cs ve "uso político" de la vacuna en la petición de Madrid de poder usar voluntariamente AstraZeneca en menores de 60

Cs llama a confiar en la vacuna y pide a "determinados grupos políticos y colectivos" que no aprovechen para "sembrar miedo"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha tachado de "uso político" la solicitud del Ejecutivo regional al Ministerio de Sanidad de habilitar una vacunación "voluntaria" con AstraZeneca a menores de 60 años.

"Dejemos de usar política en vacunas. Da igual que uno sea de derechas o de izquierdas. Dejemos de usar esto con función política para ver quién se pone la medalla más grande", ha lanzado Bal tras participar en la X Carrera Popular de Hortaleza, donde ha incidido en que tiene que dejar de plantearse como una "competición entre el Gobierno autonómico y el de España".

Entiende que en esta fase de la pandemia debería haber "unidad" para poder concentrar esfuerzos en establecer un protocolo de inmunización claro que permita aumentar las inyecciones y que la gente sepa cuándo va a recibir la vacuna, siempre que desde el Estado y la Unión Europea se garantice el suministro.

Sobre las dudas generadas en torno a AstraZeneca y el 60% de madrileños que no acudieron a que se le suministrase, ha indicado que "no ayuda" la "confrontación" entre ejecutivos y que hay que confiar en la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que si dice que es "científicamente correcta" no hay que ponerla en tela de juicio sino aprovecharla en el camino hacia los 33 millones de inmunizados.