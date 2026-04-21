CSIF alerta del colapso en los Servicios Sociales de Madrid y reclama refuerzos de personal ante regularización

Varias personas hacen cola en una oficina Servicios Sociales, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este martes del colapso en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid tras el incremento de la demanda por el proceso de regularización, una situación que, según el sindicato, "se podía haber evitado" y que ya había sido anticipada meses atrás.

En un comunicado, CSIF ha señalado que el proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno iba a tensionar unos servicios "ya al límite". Según el sindicato, este escenario se ha confirmado con el incremento de citas, que se han llegado a triplicar en pocos días.

En concreto, según el Ayuntamiento, se ha registrado un aumento "exponencial" de solicitudes, pasando de 1.500 citas diarias hace una semana a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto y hasta 5.500 al día siguiente.

Para CSIF, este aumento evidencia una "falta de previsión" por parte del Consistorio ante una situación que, a su juicio, había sido anunciada con antelación. El sindicato denuncia que la sobrecarga está recayendo "sobre unas plantillas que ya trabajan bajo una fuerte presión", lo que podría afectar tanto a la "atención a la ciudadanía más vulnerable" como a "la salud laboral de los profesionales".

En este contexto, la organización reclama la "adopción inmediata de medidas organizativas eficaces" y exige un refuerzo urgente de personal en todos los centros afectados. "No basta con reconocer el problema cuando el servicio ya está saturado", subraya CSIF, que insiste en que defender los Servicios Sociales equivale a proteger los derechos de toda la ciudadanía.

EL GOBIERNO "DEJA AL MARGEN" A AYUNTAMIENTOS

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid han atribuido la situación al proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España, asegurando que se ha desarrollado sin coordinación previa con las administraciones locales.

Según apuntan fuentes municipales a Europa Press, el Ejecutivo central ha mantenido al Consistorio "al margen" del procedimiento, sin proporcionar información suficiente ni dotar de los recursos humanos y financieros necesarios.

Las mismas fuentes defienden así que la presión actual sobre los servicios municipales responde a una decisión estatal que no ha venido acompañada de los medios necesarios.