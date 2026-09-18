CSIF convoca una huelga indefinida en la Educación madrileña a partir del 14 de octubre para exigir subidas salariales

Portavoces de CSIF Educación Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y Profesional (CSIF) ha anunciado este viernes la convocatoria de una huelga indefinida y paros parciales dirigida al profesorado de todo el sector educativo no universitario de la Comunidad de Madrid para denunciar el "deterioro de la enseñanza" y exigir una subida salarial "lineal y transversal" mediante un complemento de capitalidad.

Según ha trasladado la organización en una rueda de prensa, la huelga, que ha sido convocada de manera paralela a las demás movilizaciones llevadas a cabo por la comunidad educativa, irá precedida de una concentración el martes a las 12 horas frente a la Consejería de Educación, coincidiendo con la mesa sectorial programada para ese día.

El sindicato ha enfatizado el carácter profesional y no político de las movilizaciones, buscando evitar que el Gobierno regional achaque los paros a "políticas de izquierda". "Esta convocatoria de huelga va a ser independiente, con nuestro propio comité de huelga, que dependa fundamentalmente de la decisión del profesorado", ha señalado el portavoz de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González.

CSIF asegura que la situación en la Educación madrileña es "insostenible" debido a "la precariedad que sufre el profesorado", denunciando "el déficit en las plantillas"; el "exceso de ratios y de burocracia; y, especialmente, los "bajos salarios respecto al coste de vida". "Somos el colectivo peor pagado en relación al coste de vida", ha afirmado González.

Además, demandan la reducción del horario lectivo de los maestros a 23 horas semanales; el reconocimiento de otras funciones como horas lectivas; el incremento de las horas lectivas destinadas a Formación en Centros de Trabajo en Formación Profesional, pasando de tres a seis horas; la mejora de atención a la diversidad, y un plan integral de infraestructuras y climatización.

COMPLEMENTO DE CAPITALIDAD Y HUELGA DE CELO

Para ello, el sindicato exigirá a la Consejería de Educación la creación de un complemento de capitalidad para el profesorado de entre 450 y 500 euros al mes, rechazando la propuesta de la cartera dirigida por Mercedes Zarzalejo sobre la carrera profesional, que consideran "claramente insuficiente".

Asimismo, la organización ha llamado al profesorado de la Comunidad de Madrid a realizar un "cumplimiento estricto de sus funciones, jornada y obligaciones profesionales, limitando su actividad laboral a aquellas tareas que formen parte de las funciones y exigibles de su puesto" realizando una huelga de celo.

De esta manera, CSIF invita a los docentes a dejar de asumir voluntariamente aquellas tareas no obligatorias que no estén reconocidas y que supongan "regalar tiempo y trabajo a la Administración", siempre "dentro del cumplimiento de la normativa y de las obligaciones inherentes a cada puesto".

HUELGA INDEFINIDA Y PAROS PARCIALES

La huelga educativa convocada por CSIF se realizará en dos formatos. En primer lugar, se darán tres jornadas de huelga completa los días 14, 15 y 16 de octubre, que posteriormente irán acompañadas de paros parciales a partir del 20 de octubre y repartidos en fechas concretas a lo largo de octubre, noviembre y diciembre, planificados hasta el 31 de diciembre, pero prolongables todo el curso si no se alcanza un acuerdo.

Estos paros parciales se realizarán en dos franjas horarias, una de 8 a 10 horas y otra de 16 a 18 horas, coincidiendo con el inicio del turno matinal y el vespertino, de cara a garantizar que puedan participar todos los docentes que deseen "manifestar su disconformidad con las actuales condiciones laborales y económicas del profesorado sin que el coste económico pueda suponer un impedimento para participar en dichas movilizaciones".

El sindicato ha explicado que ha decidido llevar a cabo el paro de esta manera ya que considera que una huelga indefinida "no ejerce una presión suficiente" debido a la legislación "tan abusiva" sobre servicios mínimos que existe en la Comunidad de Madrid, la cual han asegurado que valorarán judicializar "en su momento".