CSIF pide un delegado de igualdad en empresas para evitar casos como el de la trabajadora de Iveco

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido la realización de una investigación de oficio y la creación de la figura del delegado sindical en materia de Igualdad en las empresas, tras el caso de la trabajadora de Iveco, que se ha quitado la vida después de que se difundiera un vídeo suyo de contenido sexual de hace cinco años.

Según ha afirmado el sindicato este miércoles en un comunicado, lamentan la muerte de esta trabajadora y muestran su "repulsa" a este tipo de situaciones "nocivas y de acoso" hacia la mujer.

Estas afirmaciones se producen después de que se conociera que CCOO va a denunciar a la empresa ante la Inspección de Trabajo. En este sentido se ha manifestado también CSIF, que ha considerado que la Inspección de Trabajo y la Fiscalía deben abrir una investigación de oficio ante una "eventual dejación de responsabilidades" por parte de la empresa en la aplicación de los Planes de Igualdad y Prevención de acoso laboral y sexual.

El sindicato ha señalado que las mujeres tienen que convivir "a diario" con situación sexistas en el ámbito laboral y el 9 por ciento de ellas recibe whatsapp de contenido sexual, según una encuesta realizada por la entidad.

Tal y como han destacado, la promoción de la Igualdad en el ámbito laboral se refiere a los salarios, puestos de responsabilidad, pero también a establecer una cultura de respeto entre hombres y mujeres, "desterrando, de una vez por todas, el machismo de nuestros centros de trabajo".

Además, han mantenido que se debe de hacer una "reflexión social" sobre el uso de las redes sociales, también en otros ámbitos "muy sensibles" como es el caso de la Educación.

Por otra parte, CSIF ha reclamado la creación de la figura del delegado sindical en materia de Igualdad, para especializar la atención a todo tipo de situaciones en el ámbito de las empresas relacionadas con la discriminación, el acoso o la violencia de género.

Asimismo, por el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, CSIF publicó también una encuesta realizada a más de 4.000 personas, donde se pone de manifiesto que el 50 por ciento de las trabajadoras convive a diario con situaciones sexistas.

Los resultados mostraron que el 9 por ciento recibe correos electrónicos o 'whatsapp' de naturaleza sexual; el 55 por ciento reconocen que existe un humor sexista en su trabajo; el 40 por ciento ha soportado piropos o comentarios sobre la apariencia, el mismo porcentaje que se ha sentido discriminada por ser mujeres.

Por último, según la encuesta, el 32 por ciento ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su condición de mujer; el 6 por ciento ha recibido citas para hablar de cuestiones laborales fuera del centro de trabajo; el 17 por ciento ha sufrido contacto físico no deseado; el 86 por ciento no comunica estas situaciones a la organización, y el 77 por ciento de las personas encuestas confirman que no protocolos de acoso sexual en trabajo o no lo conocen.