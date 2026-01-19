Cuatro afectados por el descarrilamiento de Córdoba, trasladados a hospitales madrileños

1043781.1.260.149.20260119114432 Sanitarios esperan en la Estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes para atender a los afectados por el accidente ferroviario - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas que resultaron afectadas por el descarrilamiento registrado este domingo en Adamuz (Córdoba) han sido evacuadas hasta hospitales madrileños por lesiones leves, según ha informado Emergencias Madrid.

En la estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes se instaló este mismo domingo una oficina de atención a los afectados y sus familias, con personal tanto de Samur-Protección Civil como de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.

Un despliegue que se ha dado por finalizado la mañana de este lunes tras haber prestado asistencia a un total de 16 personas, según ha explicado desde la estación Juan José Jiménez Mediavilla, supervisor de guardia de Samur-PC de Madrid.

De ellas, cuatro han sido trasladados de personas que venían del punto del accidente y que han sido evacuadas hasta centros hospitalarios madrileños, todas con lesiones leves. "Tenían algún esguince, alguna contusión, alguna lesión pequeña que habían llegado, que en el momento del accidente incluso puede ser que se diera como no lesionado y que durante el transcurso del un viaje desde el punto del accidente hasta aquí, pues han reagudizado o han necesitado valoración", ha explicado.

Por su parte, Almudena Crespo, jefa de guardia del 112 Madrid, ha explicado que el personal del Summa 112 ha atendido en ese punto a nueve personas. Ocho de ellas han precisado asistencia psicológica y una de carácter médico por un esguince, han informado desde el Gobierno regional.

En el exterior de la estación de Atocha, al lado de la calle de Rafael de Riego, se ha desplegado un dispositivo con servicios sanitarios y psicosociales para las víctimas y familiares del accidente. Cerca de 40 personas se han atendido y seis de ellos eran familiares de los afectados, tal y como ha informado el subdirector de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Pascual Galera.

Desde anoche han llegado alrededor de cinco autobuses con personas que se han trasladado desde la zona siniestrada hasta la capital. "La mayoría que ha pedido apoyo buscaba que les escucharan y desestresarse de la situación que habían vivido", ha trasladado.

El dispositivo ha contado con una quincena de profesionales de Samur Protección Civil, entre la parte sanitaria y la parte psicosocial, así como tres unidades asistenciales médicas del Summa 112, un psicólogo, un supervisor y dos ambulancias.

Según ha explicado el responsable de Samur-Protección Civil, el dispositivo se ha dado por finalizado la mañana de este lunes. "Si hubiera otra entrada de más viajeros o familiares, lo que fuera, pues nos activaríamos otra vez y volveríamos a montar el servicio, pero actualmente nuestra parte la damos por concluida en la estación", ha apuntado.