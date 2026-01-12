Cuatro universidades privadas se unen a ocho públicas para firmar con Madrid un "win win" de aprendizaje y servicio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la firma de un convenio con 12 universidades, en la Casa de la Villa , a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). El convenio tiene como objetivo impulsar proyectos de aprendizaje-servicio que cone - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro universidades privadas (CEU-San Pablo, Villanueva, Nebrija y Comillas) se unen a ocho públicas (Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense, UNED, Politécnica, Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Rey Juan Carlos) para firmar con el Ayuntamiento de Madrid un "win win" en forma de aprendizaje y servicio, un "compromiso ético" que supone "educar desde el corazón" para que la ciudad siga creciendo en cohesión social y trabajando por un "futuro mejor y más luminoso".

Son palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea Pelayo, y del rector de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende Felgueroso, en el acto de firma del convenio, sellado en la Casa de la Villa.

Martínez-Almeida ha firmado hoy con los rectores de doce universidades un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio en la ciudad, una metodología educativa que combina la formación académica del alumnado con la prestación de un servicio útil a la comunidad.

El alcalde ha subrayado que el convenio es una herramienta útil para lograr "no solo que las universidades y la ciudad tengan una relación más estrecha" sino también para hacer realidad una de las premisas que guía la acción municipal, "que en Madrid no solo caben todos, sino que se debe avanzar entre todos".

Almeida ha puesto el foco en que quienes "están en la universidad y tienen una vocación de aprendizaje puedan adquirir también la noción de servicio que les permita llegar a los mayores, a los que tienen una brecha en el ámbito financiero o digital o ilustrar en cuestiones de derecho", entre otras materias.

DESDE FISIOTERAPIA CON MAYORES A TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Los proyectos de aprendizaje-servicio podrán desarrollarse en cualquiera de los ámbitos de competencia municipal y de cualquier titulación universitaria y se diseñarán de forma colaborativa entre Ayuntamiento y universidad.

Las iniciativas, en las que ya se está trabajando, conectan a los estudiantes con recursos municipales para desarrollar acciones que comprenden un amplio abanico, desde la mejora de los hábitos de salud de usuarios de centros municipales hasta la optimización de la ubicación de equipos de emergencia de uso público.

"Es un convenio muy importante para la ciudad de Madrid y se lo quiero agradecer a las universidades, tanto a las públicas como privadas. Nosotros estamos muy orgullosos de las universidades y el trabajo que hacen, pero es que además lo que nos van a permitir es hacer un convenio de aprendizaje-servicio, es decir, que los alumnos presten un servicio a los madrileños, presten servicios de aprendizaje en las materias en las que ellos están estudiando junto con sus profesores", ha explicado el alcalde.

Así, los estudiantes podrán participar "programas como poder acudir a sesiones de fisioterapia en los centros de mayores, asesorar en cuestiones sucesorias, en cuestiones de transformación digital" y todo con el reto de "hacer mejor la ciudad de Madrid" mediante una "vocación de solidaridad".

Esta iniciativa se puso en marcha por el equipo de Manuela Carmena en 2017, inicialmente con ocho universidades públicas. Almeida ha calificado de "muy acertada" la iniciativa, por la que ahora no sólo se reedita sino que se amplía con cuatro centros más, estos de carácter privado, para conseguir "un rango mayor de actuación, tanto desde el punto de vista de que va a haber más estudiantes implicados, como que se pueda llegar a más actividades".