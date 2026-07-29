Los cuidadores del Santuario Vengan regresan a Cadalso de los Vidrios tras levantarse la evacuación

Archivo - Dos de los animales del Santuario Vegan - SANTUARIO VEGAN - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cuidadores de Santuario Vegan, el centro de rescate de animales ubicado en Cadalso de los Vidrios, han regresado a las instalaciones junto a los cerca de 200 animales acogidos en el refugio después de que este martes se levantara la orden de evacuación en el municipio, una vez mejoró la situación del incendio forestal que afecta a la zona.

El santuario ha compartido este miércoles en sus redes sociales imágenes del regreso de los animales a sus prados. "Esta mañana los habitantes del santuario están volviendo a sus prados. Lo hacen felices porque hemos sido capaces de protegerles entre todos y queremos dar las gracias por sostenernos en los momentos más difíciles. Las cuidadoras volvieron ayer con ellos. Su familia, porque somos todos una gran familia", han señalado.

Asimismo, han explicado que el fuego "se quedó en la montaña de Gredos" gracias al trabajo de los servicios de extinción, que lograron contener su avance para evitar que alcanzara las instalaciones. "Nos estáis preguntando cómo ayudar. En estos momentos, continuar la gran mudanza y costear todos los gastos derivados de esta terrible situación", han añadido.

La vuelta de los cuidadores y de los animales se produce después de varios días de gran incertidumbre. La presidenta y cofundadora del Santuario Vegan, Laura Luengo, advirtió este martes de que la situación era "muy al límite" debido a la proximidad de las llamas y a las dificultades para acceder al recinto.

Según explicó entonces, los trabajadores solo pudieron entrar escoltados por agentes de la Guardia Civil y tras permanecer más de cuatro horas esperando autorización, ya que la reactivación del incendio y la intensa presencia de humo impedían el acceso.

Luengo aseguró que el equipo llevaba varios días "prácticamente sin dormir" por la presión derivada de la emergencia, aunque confirmó que todos los animales del santuario habían permanecido a salvo. El refugio alberga alrededor de 200 animales vulnerables rescatados de granjas y de otras situaciones de maltrato o abandono.