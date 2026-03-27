Culpable de asesinato el autor intelectual del crimen de un joven en Fuenlabrada en 2022

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado por unanimidad culpable de asesinato y pertenencia a la banda de los Dominicans Don't Play (DDP) al autor intelectual del crimen ocurrido en octubre de 2022 a las puertas de una discoteca de Fuenlabrada, han informado fuentes jurídicas.

En una vista pública, los miembros del tribunal de jurado han hecho público su veredicto respecto a los cuatro acusados, que se enfrentaban a penas de prisión permanente revisable y hasta 78 años de prisión. Las defensas solicitaron la libre absolución al final de la vista oral al considerar que no quedaba acreditada su autoría.

Pese ello, el jurado popular ha declarado a otro de los acusados cómplice del crimen instigado por el autor intelectual y a otro de los acusados culpable solo de pertenencia a banda.

A un cuarto procesado, el conductor de la furgoneta que trasladó a los menores que ejecutaron materialmente el crimen, se le ha dejado en libertad al no quedar probado que tuviera conocimiento de los hechos.

El fiscal mantuvo en sus conclusiones finales su acusación principal y solicitó prisión permanente revisable para el considerado autor intelectual del crimen, al que atribuye la planificación del ataque.

En su exposición final, el portavoz del Ministerio Público defendió que estaba probada la existencia de un "conjunto amplio de indicios incriminatorios" que, en su opinión, acreditan la participación de los procesados en el entramado criminal y en la ejecución del asesinato.

El caso gira en torno al asesinato de un joven a las puertas de una discoteca en Fuenlabrada, en un ataque que, según la investigación policial, estaría relacionado con conflictos entre bandas juveniles.

La acusación que conforman el fiscal y el letrado de la familia de la víctima mortal sostienen que el crimen fue planificado como represalia hacia la banda de los trinitarios, mientras que las defensas rechazan cualquier vinculación organizada de sus representados con los hechos.