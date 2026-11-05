Cultura firma la cesión de dos espacios de Tabacalera al CSA durante cuatro años para recuperar su actividad en Lavapiés

Archivo - Fachada de la Tabacalera Espacio Promoción del Arte, en Embajadores, a 16 de febrero de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y el Centro Social Autogestionado (CSA) La Tabacalera de Lavapiés han firmado un convenio de colaboración para la cesión de dos espacios del complejo de Tabacalera de Madrid durante cuatro años, prorrogables por otros cuatro, con el objetivo de recuperar la actividad cultural y comunitaria en el barrio.

El acuerdo formaliza la cesión anunciada el pasado mes de marzo por el departamento que dirige Ernest Urtasun. En concreto, según trasladan fuentes del Ministerio a Europa Press, se trata de dos naves anexas al edificio principal, de 512 y 288 metros cuadrados, respectivamente, que están siendo rehabilitadas para garantizar su adecuación al uso y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias.

Según ha informado Cultura, estos espacios serán autogestionados por el CSA La Tabacalera, del que forman parte organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, Foto Free y la Peña Flamenca de Lavapiés, en colaboración con otras asociaciones vecinales del barrio.

Por su parte, el CSA La Tabacalera ha celebrado en sus redes sociales la firma del acuerdo después de "incontables reuniones y asambleas, propuestas y negociaciones".

"Celebramos un acuerdo que reconoce la continuidad de un proyecto cultural y comunitario que lleva desde 2010 formando parte de la vida de Lavapiés y de Madrid", ha señalado el colectivo en Instagram.

No obstante, ha precisado que el regreso será progresivo y comenzará por los espacios que puedan habilitarse con las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias, mientras continúa trabajando con el Ministerio para ampliar las instalaciones disponibles y recuperar la diversidad de actividades que históricamente se desarrollaban en el centro.

LA FRAVM CRITICA LA EXCLUSIÓN DE LAS ASOCIACIONES VECINALES

Por su parte, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha rechazado el acuerdo al considerar que el Ministerio de Cultura ha decidido "unilateralmente" la cesión de los dos espacios al CSA La Tabacalera.

En un comunicado, la Federación ha explicado que, junto a entidades como la Asociación Vecinal La Corrala, Dragones de Lavapiés, Valiente Bangla y la Asociación Dar la Nota, había trasladado al Ministerio una propuesta que contemplaba ceder uno de los espacios al CSA y habilitar el otro como equipamiento comunitario de gestión plural, abierto a asociaciones vecinales, deportivas, sociales y culturales.

En este sentido, ha aclarado que su oposición no se dirige contra el CSA La Tabacalera ni contra la continuidad de sus actividades, sino contra una decisión que considera "arbitraria" y que, a su juicio, ignora la propuestas vecinales para su gestión.

"No se puede hablar de cultura comunitaria mientras se da la espalda a quienes llevan décadas construyendo barrio. La participación no consiste en seleccionar interlocutores, sino en garantizar que todas las entidades puedan acceder en igualdad de condiciones a los espacios públicos", ha señalado el presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino.

REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DE TABACALERA

El complejo de Tabacalera, situado en la antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, ocupa una superficie de más de 21.000 metros cuadrados. El inmueble, construido entre 1780 y 1792, fue utilizado como fábrica de tabaco hasta finales del siglo XX y quedó adscrito al Ministerio de Cultura en 2003.

En 2010 comenzó la colaboración con el CSA La Tabacalera para la autogestión de una parte del complejo mediante sucesivos acuerdos que permitieron compatibilizar sus actividades comunitarias con el programa ministerial de exposiciones temporales, fotografía, arte contemporáneo y artes visuales hasta 2021.

Ese año comenzaron las obras de rehabilitación del inmueble, que se siguen desarrollando por fases para adaptar las instalaciones a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas.

En marzo de 2025, el Gobierno aprobó un real decreto para la creación del Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera, un proyecto estratégico del Ministerio de Cultura destinado a impulsar la creación artística y el intercambio de experiencias entre creadores, recuperando la tradición de exposiciones, talleres y laboratorios de investigación artística del complejo.