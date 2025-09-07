El curso escolar 2025-2026 arranca en la Comunidad con una tasa de abandono escolar al mínimo, en el 9,3%

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2025-2026 arranca en la Comunidad de Madrid con una tasa de abandono escolar al mínimo, en el 9,3%, cuando la media de España se encuentra en el 12,6%, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, este indicador se situó en el 9,3%, el mejor dato de la serie en Madrid y 3,3 puntos por debajo de la media de España.

Desde el verano de 2019, con el inicio de la primera legislatura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la tasa de abandono escolar en la educación regional se ha recortado un 25%. A este "récord histórico" se llega además después de dos años de bajada sostenida de esta tasa en la educación de la Comunidad de Madrid.

Así, desde 2023 hasta ahora se ha reducido en 2,1 puntos --de 11,4% a 9,3%--, mientras que en el conjunto de España el descenso ha sido de 1,1 puntos.

Por comunidades, Madrid está entre las tres con menor número de alumnos que abandonan sus estudios, junto al País Vasco y Cantabria, regiones con número de alumnos considerablemente menor. En Cataluña, que tiene un volumen de escolares similar al de la Comunidad de Madrid, la tasa de abandono escolar se eleva hasta el 13%, casi 4 puntos por encima de la madrileña.