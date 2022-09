Dancausa defiende los menús en las residencias de ancianos: "Están controlados por nutricionistas"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha defendido este lunes los menús que se sirven a los usuarios del medio millar de residencias de ancianos que hay en la región y ha recalcado que están controlados por nutricionistas y son "muy variados".

La Marea de Residencias ha escrito una carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para que la iniciativa de menús saludables en los centros escolares se aplique a las residencias de mayores, con quejas por la calidad de la comida en centros de Leganés, Usera o San Sebastián de los Reyes.

Preguntada por este asunto durante una visita a la residencia de Vallecas, la responsable autonómica de Política Social ha subrayado que se trata de hechos "puntuales". "No hemos recibido un número de quejas importante que haga pensar que los menús no son adecuados o no son del gusto de los usuarios", ha dicho.

En esta línea, ha recalcado que en la región los menús que se sirven en estos centros son "variados" y están controlados por nutricionistas. "Tenemos una serie de protocolos y de nutricionistas y de control sobre los menús, que además deben ser apropiados a las personas de esa edad y además muy variado porque conviven en una residencia personas con distintas patologías y en distintas situaciones personales y médicas".

En la misma línea, ha puesto en valor que en la región hay 500 residencias, con cerca de 54.000 usuarios, y todas ellas están sometidas a vigilancia. "Hacemos una inspección doble todos los años y cuando hay algún tipo de queja o algún problema, demás, hacemos una inspección extraordinaria", ha explicado.

"Esa queja me parece excesiva pero estoy de acuerdo en que hablen con el ministro y vayan a visitarle y le digan lo que tengan que decirle y que actúe si es que puede actuar", ha zanjado en cualquier caso.