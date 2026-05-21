Daniel Jiménez encabeza una candidatura para la coordinación de IU Madrid Ciudad construida desde la militancia

El periodista Daniel Jiménez, militante de IU en Puente de Vallecas, encabeza la candidatura 'La IU que merece Madrid' - IU MADRID

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Daniel Jiménez, militante de IU en Puente de Vallecas, encabeza la candidatura 'La IU que merece Madrid' para la coordinación de la formación política en la ciudad construida "desde la militancia".

En un vídeo, Jiménez explica que ha aceptado encabezar este proyecto colectivo para la coordinación de Izquierda Unida en Madrid Ciudad "con muchísima responsabilidad" pero con la convicción de que se necesita "una organización más abierta, más participativa y conectada con sus asambleas de base".

En un comunicado, la candidatura que encabeza Jiménez --la cierra de forma simbólica Carlos Sánchez Mato, quien fuera delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena-- pone el foco en que la ciudad "necesita del compromiso y la implicación de su militancia para su desarrollo" porque "es la única manera de construir una IU fuerte y organizada capaz de promover una alternativa a las políticas reaccionarias de PP y Vox".

"Es nuestra responsabilidad militante y por eso defendemos la celebración de un proceso participativo donde la militancia de Madrid ciudad elaboremos colectivamente nuestra propuesta política y un plan de trabajo concreto para cumplir nuestros objetivos. Nadie conoce las necesidades y fortalezas de IU Madrid Ciudad mejor que su militancia, solo ella puede desarrollar nuestra organización", han argumentado.

Se trata de "una cuestión de principios democráticos, de participación y soberanía de las asambleas, pero también es la única forma de aprovechar el potencial" que tiene la organización.

CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA ABIERTA A MILITANCIA Y SIMPATIZANTES

La candidatura con Jiménez a la cabeza se ha comprometido a que, en el caso de obtener el respaldo de la mayoría de la militancia, se convocará "una asamblea abierta a toda la militancia y simpatizantes para discutir la situación social y política de la ciudad, las principales líneas políticas y planes de trabajo reales para elaborar la propuesta de proyecto político para Madrid de manera colectiva".

Su objetivo es "fortalecer Izquierda Unida en la ciudad de Madrid, elaborar una propuesta programática que permita disputar la permanencia de José Luis Martínez-Almeida en Cibeles en 2027 y construir unidad con el resto de la izquierda transformadora", de la que inciden e que son parte, con un programa común.

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Jiménez hace suya "una unión que empieza en lo cotidiano, en las calles y en las asambleas, una unión que no invisibilice el trabajo de nadie", que no implique renunciar a principios y que se apoye en todo aquello que les une.

"Tenemos la profunda convicción de que este proceso debe ser un punto de inflexión en IU Madrid Ciudad. Volver a ser una organización viva y presente en nuestra ciudad. Abrir una nueva etapa juntas y juntos es prioritario y podemos hacerlo posible", cierra el comunicado la candidatura.

Daniel Jiménez, por su parte, reflexiona para afirmar que enfrentan este proceso "con carencias, sin un informe de gestión y sin un documento político que sitúe los retos que la ciudad y la organización necesitan". "Esa no es nuestra tradición política, por eso presentamos esta candidatura", ha subrayado.

"La ciudad de Madrid, con todas sus desigualdades, exige que no nos tomemos este proceso como un mero trámite", ha recalcado Jiménez, que quiere "una IU que vuelva a mirar a los barrios, a los servicios públicos, a las movilizaciones, al tejido social y sindical y vecinal que vertebra la ciudad".

Para eso es necesario "abrir una nueva etapa en IU Madrid Ciudad, una organización más activa, más abierta, con un perfil más joven y que conecte con la mayoría social de la ciudad".