Danza, rock, hip hop, arte y filosofía, en Espacio Abierto

Publicado 22/04/2019 16:48:45 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espacio Abierto ofrece el último fin de semana de abril actividades y espectáculos para toda la familia, que incluyen danza, rock, hip hop, arte y filosofía, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El centro cultural ofrece un taller sensorial para bebés; un taller de artes plásticas sobre la obra de la artista Joana Vasconcelos; danza ; diálogos filosóficos entre abuelas y nietos; y talleres de hip hop para adolescentes. Además, el sábado Music in Action hará bailar a grandes y pequeños a ritmo de reggae, soul, funk, música árabe o drum and bass.

Dentro del ciclo ¡'Hip Hop' Quinta!, diseñado y coordinado por El Chojin, uno de los máximos exponentes del rap español y de los mejores transmisores del espíritu y la cultura del hip hop, actuarán Locus y Dj Yulian (Taller de DJ y rap) y B-boy Manu (Introducción al mundo del break dance, con B-boy Manu).

El sábado por la tarde, Music in Action ofrecerá un concierto para toda la familia: Look Out!, que da nombre al último disco del grupo. Realizarán un viaje por distintos géneros como el reggae, el soul, el funk, la música árabe o el drum and bass.

Look Out! es un disco de canciones que invitan a la reflexión y que acarician los oídos del oyente. Music in Action propone un replanteamiento de las consecuencias sobre el mundo del siglo XXI, a través de una mirada real y crítica hacia la ecología, el mundo material, la amistad.

DANZA Y ARTES PLÁSTICAS

La danza seguirá teniendo una presencia continuada en Espacio Abierto, tanto para verla como para practicarla. Por un lado, Movimiento Creativo seguirá desarrollando talleres de danza para disfrutar en familia (Danza creativa en familia 2).

Por otro, el primer fin de semana de mayo se celebra MiraMiró, un espectáculo de la compañía Baal que nace del universo de Joan Miró y combina danza y animación de vídeo para fomentar la curiosidad de los más pequeños. MiraMiró es un viaje al cosmos lleno de aventuras, descubrimientos y sorpresas.

En lo que se refiere a las artes plásticas, los asistentes podrán crear Alamanerade y en clave feminista a partir de la obra de Joana Vasconcelos, gracias a los talleres de Magda García Traver.

MÁS TALLERES Y PROPUESTAS

Asimismo, se ha querido dar continuidad a los talleres sensoriales para bebés impartidos por El Hilo Rojo. El sábado 27 por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar en El nido, una instalación pensada para que los padres detengan el tiempo y las prisas y conecten (o re-conecten) con sus hijos. A través de luz tenue, música relajada y una serie de materiales como edredones, cojines, objetos sensoriales y ramas, se crea un ambiente acogedor para tumbarse, oler, acariciarse y jugar.

También la filosofía sigue siendo un habitante duradero de la casa, gracias a los divertidísimos talleres para abuelos y nietos que imparte cada mes Wonder Ponder en Espacio Abierto. En cada una de las sesiones temáticas, una serie de escenas intrigantes, ideadas por unas filósofas e ilustradas por una artista, nos servirán de trampolín para el diálogo filosófico.