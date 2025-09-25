David Conde reivindica la "deuda cero" en Valdemoro y anuncia nuevas inversiones en limpieza, asfalto y vivienda

Promete una inversión de 1,5 millones en una operación asfalto que renovará cerca de 50 calles y avenidas principales del municipio

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdemoro, David Conde (PP), ha destacado que el Ayuntamiento ha pasado de estar "prácticamente quebrado" a alcanzar "deuda cero", lo que, a su juicio, supone no solo un logro económico sino también "sentimental", al haberse quitado "esa losa de encima".

En una entrevista este miércoles en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, Conde ha señalado que al inicio del mandato la situación era "un matchball" con "servicios que cerraban, facturas que no se pagaban y proveedores que no cobraban", lo que amenazaba incluso a centros de discapacitados. "La situación fue bastante comprometida", ha indicado, afirmando que con "mucho trabajo, esfuerzo y dedicación" de su equipo de gobierno se logró revertir.

"Estamos pagando a proveedores a poco más de 30 días, estamos cumpliendo, que tomen nota otros ayuntamientos", ha añadido el regidor, convencido de que ahora "los números dan para ilusionarse" con proyectos futuros.

Preguntado por el nuevo contrato de limpieza, Conde ha detallado que supone casi 24 millones de euros en cinco años, con un incremento de plantilla de 40 efectivos y maquinaria renovada. "Se tiene que notar en todos los barrios. Yo creo que el mejor indicador son los vecinos, y así nos lo hacen saber", ha subrayado.

El alcalde ha explicado además que se ha puesto en marcha un plan de choque en los polígonos industriales, "donde se han retirado ya casi 500 toneladas de vertidos". "Eran verdaderas escombreras", ha afirmado, advirtiendo que con la instalación de cámaras y la actuación de la Policía Municipal se perseguirá a quienes reincidan.

"Valdemoro no es la ciudad para que vayas a tirar tu basura, porque te vamos a perseguir, te vamos a encontrar y te vamos a sancionar", ha afirmado.

El entrevistado también se ha referido a la operación asfalto de este año, con una inversión de 1,5 millones de euros en cerca de 50 calles y avenidas principales. "Queda todavía terminar varios barrios, pero con esta y otra intervención prevista el verano que viene, dejaremos atrás ese periodo en el que los baches eran una constante", ha manifestado.

FUTURA BAJADA DEL IBI PARA COMPENSAR LA TASA DE BASURAS

Sobre la tasa de basuras, el primer edil valdemoreno ha indicado que se trata de una "obligación legal" derivada de una normativa europea. "Entendemos que es injusta y entendemos a los vecinos, pero tenemos que aplicarla", ha explicado, adelantando que el pleno municipal aprobará una bajada del IBI "cuantiosa" para compensar a los hogares.

En relación con la zona de bajas emisiones, ha señalado que también es una obligación legal para municipios de más de 50.000 habitantes, pero ha defendido que en Valdemoro se aplicará "muy limitada a la almendra central" para no "fastidiar la vida de los vecinos".

Por otro lado, el alcalde ha criticado la falta de respuesta del Ministerio de Transportes en relación con el cercanías y el acceso a la A-4. "El señor ministro no nos ha contestado ni a nosotros ni a otros organismos. Esto es predicar en el desierto", ha apuntado, denunciando que se dedican recursos "a contentar a los independentistas mientras se descuida la inversión en Madrid".

Conde ha sostenido que la situación del Cercanías "es un problema prácticamente diario", con retrasos que afectan a trabajadores, estudiantes y vecinos en general. "Espero que al final el ministerio sea sensible, porque somos prácticamente 300.000 personas afectadas", ha añadido.

En materia de vivienda, ha destacado que en el barrio del hospital se han desbloqueado promociones privadas de 3.000 viviendas, además del Plan VIVE, con 150 en alquiler joven y 279 sociales. "Si queremos vivienda asequible, hay que construir vivienda", ha defendido.

Conde ha señalado que estos desarrollos van acompañados de dotaciones como centros de salud, un nuevo instituto y zonas verdes. "Son viviendas con equipamientos", ha dicho, recordando también que el Ayuntamiento prevé impulsar proyectos municipales en régimen de cooperativa.

TERCER CENTRO DE SALUD EN CONSTRUCCIÓN Y UN NUEVO INSTITUTO PREVISTO

En materia de sanidad y educación, el alcalde ha sostenido que "la única administración" que ha invertido en Valdemoro ha sido la Comunidad de Madrid, con el tercer centro de salud ya en construcción y un nuevo instituto previsto. "Esperamos que al final de la legislatura sean una realidad", ha aseverado.

Por su parte, David Conde ha adelantado además que el Ayuntamiento prepara un plan estratégico para concurrir a fondos europeos, con proyectos en movilidad y medio ambiente, y subrayó la importancia de revitalizar el casco histórico. "Queremos darle una nueva vida, embellecerlo y convertirlo en un lugar de convivencia vecinal", ha indicado.

Por último, el regidor de Valdemoro ha defendido el regreso de los encierros taurinos y las corridas, que ya han tenido una gran acogida. "Somos la única localidad que ha colgado el 'no hay billetes' en la Copa Chenel. Esperamos que en mayo vuelvan a ser una realidad", ha indicado, antes de invitar a los madrileños a conocer Valdemoro: "Es hospitalidad, hostelería de calidad, casco histórico y, sobre todo, su gente. Valdemoro es una gran desconocida".