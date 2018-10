Decenas de personas se reúnen en Meco para dar "visibilidad" a la lacra de los accidentes laborales

Publicado 25/09/2018 17:40:32 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han participado este mediodía en una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Meco para expresar su repulsa ante la muerte de Ricardo, un trabajador que murió la semana pasada en una obra de este municipio aplastado por una carretilla automotoras.

Miembros de los sindicatos CCOO y UGT han estado presentes junto a la familia y sus compañeros, a quienes les han manifestado el apoyo que el sindicato les brinda, poniéndose a su disposición.

A las 12 de la mañana, en absoluto silencio, Vicente García, secretario general de CCOO Henares, ha leído, en nombre de todos, el comunicado, tras el que se ha guardado un minuto de silencio, roto por un cariñoso aplauso.

"Nos reunimos aquí, en las puertas de este Ayuntamiento, con el fin de dar visibilidad a esta lacra que suponen los accidentes de trabajo, y para dar nuestro apoyo y solidaridad a la familia y amigos de la víctima, para ponernos a su disposición, así como a la del conjunto de trabajadores y trabajadoras, compañeros de Ricardo, y que hoy, también lloran su muerte", han expresado en el manifiesto.

"Trasladamos a su familia y compañeros nuestro pesar, nuestro dolor lleno de rabia ante una muerte, que, como tantas otras, podía haberse evitado, igual que los otros 54 casos contabilizados en nuestra Comunidad en lo que va de 2018 Cifras del todo inasumibles. No es sostenible el crecimiento económico, soportado a costa, de la salud y la vida de las personas. Ni debemos, ni podemos resignarnos al hecho de que el trabajo suponga perder la salud y la vida. Y que no se nos olvide que detrás de las cifras, está el horror y la tragedia personal", han proseguido.

El objetivo de los sindicatos es que la siniestralidad laboral sea visible, "que la sociedad tome conciencia de esta realidad, y que muestre su más absoluto rechazo".

"No nos debemos resignar y debemos en la medida de la responsabilidad de cada uno, ponerle freno, denunciar, exigir trabajo digno, sano y seguro. Es importante que los medios de comunicación sirvan de altavoz y amplifiquen nuestra voz, en la lucha por la erradicación de esta maldita lacra. También queremos poner encima de la mesa la responsabilidad de las empresas y administraciones", señalan.

Según han explicado, la siniestralidad laboral no es sino una consecuencia directa de la precariedad laboral, "fruto de la reforma laboral y de las precarias condiciones de vida a las que nos han sometido durante estos últimos años, sumado a la falta de inversión en prevención y al desprecio por parte de empresarios, por acatar las normas en prevención de riesgos laborales".

Así, las Uniones comarcales y Regionales de CCOO Y UGT exigen un cambio en el modelo económico y productivo para reducir esta problemático y exigen "un cambio inmediato en aquellos aspectos de la reforma laboral que más favorecen el sufrimiento de las personas, y deterioran y ponen en peligro las condiciones de seguridad y salud en el trabajo".

Ambos sindicatos han avisado que estarán pendientes de que se depuren responsabilidades administrativas, civiles y penales de este siniestro en Meco y han instado a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral a que actúen "con la máxima contundencia".

Además, esperan que el acto de hoy sirva también para reclamar que se vigile la aplicación del marco legal en materia de Prevención de Riesgos Laborales en todos los centros de trabajo, que la prevención "empiece a ser una realidad en la pequeña y mediana empresa, y que la no aplicación de la Ley que cause daños a la salud y la vida sea sancionada, no solo en la vía administrativa, sino también en la penal".