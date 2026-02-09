Declarado el aviso rojo por riesgo de desbordamientos en siete tramos del Jarama, el Henares y el Alberche

Archivo - Tres agentes del SAMUR observan el parking de Somontes inundado, a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la ciudad se encuentra en situación de "estabilidad" tras las intensas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este lunes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama, el Henares y el Alberche, que debido a las lluvias de las recientes borrascas superan actualmente los niveles de riesgo en el caudal a su paso por la zona de San Fernando de Heanres, Algete, Aldea del Fresno o Titulcia.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, el caudal del Jarama a su paso entre San Fernando y Mejorada del Campo es de 2,85 metros, más de uno por encima del límite; mientras que en la propia localidad de San Fernando también se sitúa ligeramente por encima de los valores máximos.

En Valdepeñas el caudal medio es de 3,68, por encima de los 3,50 en que se sitúa el nivel rojo; mientras que en Algete está medio metro por encima y en Puente Titulcia se sitúa en 3,37 metros y en aumento, según los valores oficiales de la CHT.

En el resto de ríos, el Henares se sitúa ligeramente por encima de los valores de riesgo a su paso entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, mientras que el Aldea del Fresno el río Alberche lleva un caudal medio caso un metro por encima del nivel de alerta roja.

EMBALSES AL 83%

Por su parte, el Canal de Isabel II ha informado de que los embalses de la Comunidad de Madrid se sitúan al 83% de su capacidad, con un total de 783,225 hectómetros cúbicos acumulados y destacando el de El Villar, que supera el total de su capacidad. En este contexto, nueve presas de la región están actualmente liberando agua para garantizar la seguridad hidrológica.

En concreto, se trata de la presa de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, el Villar y El Atazar, que derivan sus aguas finalmente al cauce del río Lozoya. Por otro lado, la de Pedrezuela envía su agua al río Guadalix; mientras que El Vado la envía al Jarama, la presa de Manzanares el Real libera agua al río Manzanares y La Jarosa al arroyo del mismo nombre.

Actualmente la presa madrileña que más agua libera es la de El Atazar, con un caudal de unos 105 metros cúbicos al segundo (m3/s), seguida de Puentes Viejas y El Villar, ambas con 100 m3/s.

La CHT ha subrayado que, cuando se declara un aviso por desembalses significativos, se da "conocimiento puntual y de forma inmediata" a las autoridades competentes en protección civil para que puedan evaluar la situación y tomar las medidas oportunas.

En este contexto, ha incidido en que sigue pendiente de las predicciones meteorológicas para los próximos días y de posibles aumentos de caudales. Por todo ello, se recomienda prestar atención a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a las comunicaciones de las autoridades pertinentes.