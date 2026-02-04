La defensa del hombre que mató a un anciano alega que sufrió un arrebato por el 'síndrome del cuidador quemado'

Juicio por el asesinato de un anciano en San Martín de Valdeiglesias - EUROPA PRESS

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa del acusado de matar a un anciano de 80 años al que cuidaba en San Martín de Valdeiglesias alega que sufrió un arrebato como consecuencia del denominado 'síndrome del cuidador quemado', una atenuante que busca evitar una condena de prisión permanente revisable.

El juicio por estos hechos ocurridos en julio de 2023 se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicita la máxima condena privativa de libertad por un delito de asesinato, así con seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida. Mañana tendrán lugar los informes finales y la última palabra del acusado.

En la fase testifical, ha comparecido este miércoles la mujer del procesado, quien se ha acogido a su derecho a no declarar. Cuando se produjeron los hechos, fue la esposa del acusado quien alertó a la Guardia Civil del crimen.

También ha prestado declaración la asistenta del encausado, quien ha declarado que éste le pidió que le ayudara a mover la caja de tableros que contenía el bidón con el cadáver del anciano y que fue hallada por la Guardia Civil en el interior del vehículo del asesino.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Ayer, el instructor de las diligencias de la Guardia Civil que la investigación se activó tras tomar declaración a la mujer del acusado, quien avisó que su marido había matado al hombre al que cuidaba.

Una vez que la mujer interpuso la denuncia, los agentes hallaron el vehículo en una finca de Ávila, por lo que se procedió a asegurar la zona ante la posibilidad de que el cuerpo se encontrara en el interior del coche.

Durante la inspección, los agentes observaron una caja en el coche, lo que motivó la inmediata activación de la autoridad judicial. Cuando los agentes llegaron a la finca, el acusado confesó los hechos y manifestó que había asfixiado a Manuel hasta causarle la muerte. En ese momento, se encontraba muy nervioso y expresó su intención de suicidarse. "He hecho cosas muy malas", manifestó.

Asimismo, ha especificado que el acusado había construido una caja con tableros de madera para ocultar un bidón de plástico, que además estaba cubierto con una bolsa negra.

"Es un poco macabro el cómo le localizamos. Encontramos unos polvos blancos y el cuerpo de un anciano. Llevaba la pulsera del hospital", ha detallado otro de los agentes que participaron en las actuaciones de investigación.

Tras intervenirle varios móviles, se comprobó que había realizado trasferencias desde la cuenta bancaria del fallecido. En la entrada y registro de la vivienda, los agentes hallaron indicios para esclarecer el delito. En la habitación del matrimonio, se localizó una caja fuerte que contenía 60.000 euros, así como una caja de cartón con 580 euros.

HECHOS JUZGADOS

Según el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, ambos mantenían una relación laboral desde hacía años, ya que la víctima lo había contratado debido a su avanzada edad y a la necesidad de cuidados constantes.

El anciano residía en su propio domicilio en la Avenida de Abrantes, en Madrid, pero en 2022 se trasladó a vivir a la casa del acusado y su familia, en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, ante el progresivo deterioro de su estado de salud.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2023, cuando la víctima fue ingresado en el Hospital Moncloa por su delicada situación médica. Tras recibir el alta el día 12, el acusado acudió a recogerlo en su vehículo.

Durante el trayecto hacia el domicilio, ambos habrían mantenido una discusión, tras la cual el conductor detuvo el coche en las inmediaciones de la carretera M-501, cerca de una gasolinera en el término municipal de Brunete.

CUERPO EN UN BIDÓN CON CAL

Según la Fiscalía, en ese punto el acusado habría atacado de forma repentina al anciano, presuntamente estrangulándolo, lo que le causó la muerte. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de lesiones graves en el cuello compatibles con asfixia.

Posteriormente, el acusado trasladó el cuerpo sin vida hasta su vivienda, donde lo ocultó en el trastero dentro de un bidón. Días después, compró cal de construcción con la supuesta intención de retrasar la descomposición del cadáver y fabricó una caja de madera para esconder el recipiente.

El 19 de septiembre de 2023, tras confesar lo ocurrido a su esposa, el acusado sacó el cuerpo del trastero con ayuda de una carretilla y lo cargó en su vehículo con la intención de deshacerse de él, según recoge el escrito del Ministerio Público.

Según el escrito, el hombre se dirigió a una finca propiedad de una amiga de la familia, situada en el paraje Zarramudo, en el término municipal de Sotillo de la Adrada (Ávila). Sin embargo, fue interceptado en ese momento por agentes de la Guardia Civil de Ávila, que lo sorprendieron junto al vehículo en el que se encontraba el cuerpo sin vida de Manuel López.

En el momento de la detención, los agentes encontraron en la cartera del acusado dos tarjetas bancarias a nombre de la víctima. De acuerdo con la investigación, durante la vida del anciano era habitual que el cuidador utilizara dichas tarjetas para sacar dinero en efectivo y realizar compras por encargo.

No obstante, la Fiscalía sostiene que, tras el fallecimiento, "el acusado habría continuado utilizando las tarjetas con la intención de obtener un beneficio económico ilícito, incorporando esas cantidades a su patrimonio personal".