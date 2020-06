El Defensor del Pueblo insta a la Consejería de Educación a desistir del acuerdo marco de suministro de libros de texto

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha instado a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid a desistir del acuerdo marco de suministro de libros de texto para el Programa Accede de préstamo.

Previamente, recomendó a la Consejería "reconsiderar la procedencia de exigir una persona por lote en el acuerdo marco para el suministro de libros de texto a los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid", a raíz de una solicitud de la Plataforma Salvad las Pequeñas Librerías.

El departamento que encabeza Enrique Ossorio ha rechazado la recomendación y ha argumentado que "el Acuerdo marco para el suministro de libros de texto a los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid, que se suscribió con 183 adjudicatarios y entró en vigor el 1 de noviembre de 2019, con un plazo de vigencia hasta el 30 de abril de 2023, tiene fuerza vinculante entre las partes firmantes, lo que significa que el contenido de los pliegos y de las ofertas técnicas y económicas de los adjudicatarios constituyen el contenido contractual en el que se concretan los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones asumidos por las partes".

Asimismo, ha manifestado que "los pliegos que rigen el acuerdo marco y los contratos basados en el mismo, son expresión del principio de libertad de pactos, que siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración han de ser cumplidos conforme al principio "pacta sunt servanda".

"Por tanto, sólo en el supuesto de que se produzcan circunstancias sobrevenidas que no pudieran haber sido tenidas en cuenta en el momento en el que las partes formalizaron dicho acuerdo, pueden alterarse las condiciones iniciales del Acuerdo Marco y de los contratos basados en el mismo durante la vigencia de los mismos", ha agregado la Consejería.

Por su parte, el Defensor del Pueblo ha respondido, con fecha de 29 de mayo, que "la Administración no es completamente libre a la hora de celebrar contratos, como si fuera un particular, pues está vinculada por el principio de legalidad y debe ajustar su actuación a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, que vienen proclamados en el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público"

RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO

A juicio de la Institución, "concurren en el acuerdo marco razones de interés público suficientemente acreditadas" como para que esa Administración "desista del contrato con base en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".

El librero Chema Gil ha lamentado que el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ruiz Escudero, "insiste en seguir adelante con dicho acuerdo", aun "a sabiendas" de que "muchas librerías de Madrid" tendrán que "cerrar debido a la cabezonería de este señor".

"Nosotros los libreros solo queremos cambiar el modo de llevar a cabo la gratuidad", ha aclarado en declaraciones enviadas a los medios, para precisar que lo que demandan es que se haga mediante un "cheque-libro".