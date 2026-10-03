Delegación cifra en 70.000 los asistentes a la protesta por la vivienda en Madrid frente a los 500.000 de Inquilinas

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'La vivienda no es un negocio' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 70.000 las personas que han participado este sábado en las cuatro columnas de la manifestación por la vivienda convocada en la capital, mientras que el Sindicato de Inquilinas, organizador de la protesta, eleva la asistencia a 500.000 personas.

La movilización, bajo el lema 'Hacia la huelga general', ha arrancado alrededor de las 12 horas desde cuatro puntos de Madrid --norte, sur, este y oeste-- para confluir posteriormente en la plaza de Cibeles. La marcha se ha desarrollado sin incidentes y las cuatro columnas han confluido poco antes de las 14 horas.

La protesta, en forma de marcha "hacia la huelga general", se ha convocado por la situación que atraviesa la vivienda en España y un día después de que el Congreso tumbase los reales decretos presentados por el Gobierno.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha dicho este sábado que prevé que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".

La protesta se enmarca en la escalada de movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas en las últimas semanas. La organización ya convocó el pasado 26 de septiembre otra manifestación en Madrid bajo el lema 'Ni Una Maricarmen Más', cuya asistencia fue cifrada entonces en 25.000 personas por la Delegación del Gobierno y en 300.000 por los organizadores.