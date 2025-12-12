La Delegación se compromete a mejorar "la adecuación" de las actuaciones policiales en Lavapiés

El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y vecinos de Lavapiés - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MADRID

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno se ha comprometido con representantes de las asociaciones de familias y vecinales del barrio de Lavapiés a seguir mejorando "la adecuación" de las actuaciones policiales en el entorno donde se desarrollan.

En un comunicado, la institución se ha reunido con las entidades para asegurarles que "velarán por la seguridad de los menores que puedan encontrarse en la zona y de priorizar el patrullaje a pie frente al vehículo en el parque del Casino de la Reina".

Representantes de AFA del Emilia Pardo Bazán, AFA del Santa María, AFA del Antonio Moreno Rosales y Club de Fútbol Dragones de Lavapiés habían trasladado su preocupación y reivindicaciones ante el desarrollo de las últimas acciones policiales en el barrio.

Además, solicitaron que las actuaciones policiales en las inmediaciones de entornos escolares y en un barrio con el trazado urbanístico de Lavapiés contemplen limitaciones de velocidad para evitar riesgos ocasionados por las velocidades excesivas.

"Todas las partes han coincidido en la necesidad de abordar de forma multilateral, desde el ámbito social, sanitario y de seguridad, entre otros, los retos presentes en el barrio de Lavapiés y que, para ello, la trascendencia de llevar a cabo mesas tripartitas en las que participen de otras administraciones competentes como el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid", ha señalado Delegación, que manifestó a las asociaciones que esta reivindicación "se viene rechazando reiteradamente desde ambas instituciones".

Por parte de las asociaciones presentes en la reunión se ha insistido en que "muchas de las situaciones que cotidianamente se viven en el Parque del Casino no son exclusivas del parque, sino de todo el barrio". Por ello, han reclamado a las Administraciones mesas de trabajo conjunto y diálogo.

El compromiso final por parte de los participantes en la reunión ha sido el de dar continuidad al trabajo iniciado este jueves en este encuentro, con reuniones periódicas en las que se evalúe el progreso alcanzado.