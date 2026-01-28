Delegación convoca sus III premios '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos' y acepta candidaturas hasta el 20 de febrero

Archivo - Imagen de recurso de mujeres galardonadas en la I edición de '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos" de la Delegación del Gobierno en Madrid. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid convoca la tercera edición de los reconocimientos '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos', en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y acepta candidaturas hasta el 20 de febrero.

Este reconocimiento tiene como fin destacar ocho relatos de mujeres que, ya sea en su vida cotidiana o en circunstancias excepcionales, han demostrado un compromiso firme con la superación personal y la igualdad de género, recoge Delegación en un comunicado.

Las historias podrán provenir de mujeres que han vencido obstáculos para continuar con su formación académica, de figuras profesionales destacadas que han desafiado la brecha de género en su ámbito de trabajo, o de madres que, frente a adversidades, han logrado sacar adelante a sus familias, entre otras.

Además, estas mujeres deben tener alguna relación con Madrid, bien por nacimiento, residencia, trabajo, o porque su historia esté vinculada con la región. De todas las candidaturas recibidas, tanto de manera individual como en nombre de otra persona, se seleccionarán ocho relatos. Las mujeres elegidas serán recibidas por el delegado del Gobierno en una gala en la semana del 8 de marzo.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Las candidaturas podrán presentarse, hasta el 20 de febrero inclusive, a través del formulario disponible en las redes sociales y la web de la Delegación del Gobierno o solicitar a través del correo electrónico gabprensa.madrid@correo.gob.es.

Deberá incluirse una sinopsis de la historia que se considera merecedora de reconocimiento, junto con los datos personales, relación y contacto de la persona que presenta la candidatura y de la propia candidata. Una vez cerrado el período de presentación de candidaturas, la Delegación del Gobierno hará una selección de las ocho historias elegidas para ser reconocidas en esta tercera edición.

En la primera edición, en 2024, se reconoció a nombres conocidos como la actriz y activista Itziar Castro; la fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos Dolores Delgado o la periodista Silvia Intxaurrondo, pero también personas anónimas como Benita Navacerrada, hija de un fusilado en 1939 y cuyos restos se espera que se encuentren entre los recuperados en las exhumaciones del cementerio de Colmenar Viejo; Esmeralda Bargueño Martín, primera concejala trans de la Comunidad de Madrid; Francisca Lozano, quien con 93 años seguía al frente de su supermercado en Torrelaguna; María Teresa Gallego Ergueta, vicepresidenta de CERMI Comunidad de Madrid; Irene Niño Gonzalo, Inspectora Jefe de la Unidad de atención a la familia y a la mujer en la Policía Nacional y Felicitas Carrillo Rosado, cabo 1ª destinada en la Jefatura de la Comandancia de Madrid, en Tres Cantos.

En la edición del año pasado, la segunda, fueron distinguidas la futbolista Jenni Hermoso; la periodista y activista Inés Hernand; la presentadora albina Patty Bonet; la asociación de Madres Solteras por Elección; la periodista Carol Mundi, por su visibilización de las mujeres afganas; Soledad Muruaga por su labor en pro de la salud desde una perspectiva de género; María Teresa Nieto, vecina de Torremocha implicada en la actividad social de su municipio y, en el ámbito de las FCSE, la policía nacional María Marcos y la guardia civil Verónica Mateo.