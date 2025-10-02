La Delegación estudiará medidas jurídicas contra el acuerdo que "obliga a difundir información falsa sobre el aborto"

Dice que contraviene la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, derechos fundamentales y que "invade competencias"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha informado este jueves de que analizará posibles acciones legales contra el acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de la capital que, a propuesta de Vox, impone la difusión obligatoria del "inexistente" 'síndrome post aborto' en centros municipales, una medida que "obliga a difundir información falsa sobre el aborto".

Según ha señalado la Delegación del Gobierno en un breve comunicado, este acuerdo contraviene la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, y también vulnera los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, a la par que "invade competencias" estatales y autonómicas en materia sanitaria y "carece de base científica".

Además, la Delegación del Gobierno en Madrid ha aprovechado la ocasión para reiterar su "compromiso con la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", así como con la "neutralidad institucional" en decisiones personales. Además, se ha mostrado a favor de que ninguna administración difunda "información falsa o sesgada que atente contra la libertad y la salud de las mujeres".

Con esta decisión, la Delegación del Gobierno canalizará las posibles medidas legales de las que ya advirtió en la víspera la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, quien, durante una visita en Barcelona aseguró que con esta medida, el Ayuntamiento de Madrid "extorsiona" a las mujeres.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo va a ser "garante" del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España, donde está siendo "menoscabado" e "instrumentalizado" por "muchos" gobiernos autonómicos e instituciones que "van más allá del Ayuntamiento de Madrid".

"Lo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid es extremadamente grave y demuestra cuan profunda es la alineación del PP con Vox en todo lo que tiene que ver con derechos, en sus recortes, en su retroceso, en su regresión", ha manifestado el jefe del Ejecutivo español ante los medios de comunicación a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague (Dinamarca).

LA INICIATIVA

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid debatió este martes la propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este jueves que este supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".

El primer edil ha incidido en que "nadie duda de que las mujeres tienen la madurez para recibir aquella información que ellas estimen adecuada". "No se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado Almeida, que ha abundado en que esta información tan solo se pondrá a disposición de una mujer que va a abordar "si quiere disponer" de ella.