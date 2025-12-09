La Comunidad realiza nuevos análisis de gripe aviar tras un posible foco con varias cigüeñas muertas en Getafe

Archivo - Las cigüeñas sobre el tendido - ANSE - Archivo

La Comunidad de Madrid ha informado de que está llevando a cabo nuevos análisis de detección de gripe aviar ante la aparición de un "numeroso grupo" de cigüeñas muertas en las inmediaciones del río Manzanares a su paso por Perales del Río y La Marañosa, ubicados en el término municipal de Getafe.

Precisamente la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, había pedido remitido una misiva al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en la que trasladaba su inquietud y pedía "celeridad" en los análisis realizados a las cigüeñas que han aparecido muertas.

La Comunidad ha informado en un comunicado de que las primeras analíticas confirmaron el resultado positivo en influencia aviar de baja patogenicidad, que "no conlleva la necesidad de notificar el foco". Sin embargo, se ha solicitado un nuevo diagnóstico y ya se han aplicado medidas para focos de alta patogenicidad.

Estas medidas, que siguen los protocolos del Gobierno central, incluyen todas las restricciones en vigor establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluida la prohibición de la cría de patos y gansos junto a otras especies de aves de corral, la cría de aves al aire libre, limitación de visitas a instalaciones o el control del suministro de agua.

Agentes Forestales y Bomberos de la Comunidad de Madrid se ocupan de la retirada de los ejemplares muertos, empleando los equipos de protección individual necesarios como trajes desechables, mascarillas o protección ocular, entre otros; mientras que los animales son trasladados por una empresa autorizada a una planta de transformación, donde son destruidos.

Esta gripe se podría contagiar a humanos a través de las mucosas, con un efecto similar al de la gripe estacional, si bien en Europa no se han constatado casos de transferencia por contacto directo; y tampoco se puede adquirir por el consumo de productos derivados de las aves.

En el supuesto de que se confirmasen los resultados de alta patogenicidad, la Comunidad de Madrid ha subrayado que se notificaría la existencia del foco a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), y se reforzarían las medidas de comunicación y vigilancia a los Ayuntamientos de la zona, así como a los Agentes Forestales y al Seprona.

QUEJAS DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En la citada misiva del Ayuntamiento de Getafe a Novillo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la alcaldesa de la ciudad solicitaba al consejero "toda la información disponible" en torno a lo sucedido, a la par que se ponía a disposición del Ejecutivo autonómico para coordinar acciones conjuntas o adoptar las medidas que fueran necesarias.

En un contexto donde la zona Sur se encuentra afectada por los brotes de gripe aviar en las últimas semanas, Hernández mantiene que hay "preocupación" en el municipio, que en todo momento ha comunicado de forma debida la localización de los animales muertos para us retirada y correspondiente análisis.

En este punto, dado que la situación "podría agravarse" o "comprometer la salud de los vecinos" en caso de que se confirmase el positivo por gripe aviar, la alcaldesa pide que se le informe "a la mayor celeridad posible sobre los resultados de los análisis practicado". De igual forma, pide premura en caso de que haya que adoptar alguna "medida".

El diario 'El País' ha avanzado este martes que, en los últimos días, han aparecido muertas centenares de cigüeñas entre Perales del Río y La Marañosa.

TEMOR EN LOS BOMBEROS A "RIESGO BIOLÓGICO"

Por su lado, el sindicato de Bomberos (SB) ha pedido al consejero "un protocolo de actuación" ante la posibilidad de que las aves muertas retiradas falleciesen por gripe aviar.

Mantiene el sindicato que se han rescatado ya más de 200 cuerpos de aves --según datos no oficiales-- y que, pese al número, "no se ha informado a la plantilla de forma oficial de los resultados de los análisis a pesar de ser una intervención altamente sensible al ser de riesgo biológico".

Además, desde la Comisión de Salud tampoco se ha informado a los delegados de salud laboral "ante la posible exposición de riesgos biológicos". El sindicato quiere saber si ya hay resultados de los análisis y ha advertido que, en caso de ser positivos, exigirá "responsabilidades ante la negación de información sanitaria imprescindible".