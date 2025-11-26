La Delegación del Gobierno entrega los premios de la tercera edición de vídeos cortos contra Violencia sobre la Mujer

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, encabeza la tercera edición de Vídeos Cortos contra la Violencia sobre la Mujer - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha entregado este miércoles los premios a los finalistas de la tercera edición del concurso de Vídeos Cortos contra la Violencia sobre la Mujer, un certamen que ha contado con casi un centenar de propuestas elaboradas por adolescentes de entre doce y 22 años.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha encabezado el acto y, durante su discurso, ha aprovechado para agradecer la participación de estudiantes, docentes y entidades sociales en un certamen contra la violencia machista, "una realidad" contra la que "la lucha sigue".

Martín ha puesto en valor que esta iniciativa sirve para que jóvenes de entre doce y 22 años "durante un rato" reflexionen lo que representa la violencia sobre las mujeres. "Hoy el 90% de las agresiones son de hombres sobre mujeres", ha destacado el delegado, que ha animado a los jóvenes presentes a recordar esa cifra.

"Sois esa generación que tiene que seguir peleando, tiene que seguir reivindicando y tiene que seguir avanzando para conseguir que la violencia machista termine de una vez por todas", ha destacado Martín, que ha recordado que tres mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en la región a manos de sus parejas o exparejas.

En este punto, ha ensalzado el "compromiso" de los jóvenes y los centros educativos de la región para "educar en la realidad de lo que representa la violencia" y también para darles "herramientas" para poder "luchar contra ella".

OCHO CORTOS PREMIADOS

La sede de la Delegación del Gobierno ha acogido este miércoles la entrega de premios a los cuatro finalistas de la categoría de entre doce y 16 años, y a otros cuatro propuestas presentadas por adolescentes de entre 17 y 22 años.

El ganador de la primera categoría ha sido el corto titulado 'Hilos de Violencia', en el que se aborda la situación de una joven que sufre violencia por parte de su pareja y cómo el silencio acaba con ella.

El resto de galardonados han sido 'Romper el Silencio', que anima a las víctimas a verbalizar su situación; 'No es mi culpa', en el que se muestra la responsabilidad de los hombres en la violencia de género, e 'Invisible no es inexistente', que pone de manifiesto los casos violencia verbal y de conducta.

En la categoría de 17 a 22 años la propuesta ganadora ha sido 'Blancanueva', un corto en el que se denuncia la agresión sexual que representa un beso no consentido.

Tras este, el segundo puesto ha sido para 'Tu voz puede salvarte', que anima a las víctimas a expresar su situación; 'Violencias cotidianas', que pone el foco en la violencia verbal, y 'El Espejo', que incide en las consecuencias psicológicas de la violencia sorbe las mujeres.

Los ganadores de cada categoría han recibido un ordenador portátil, mientras que los segundos clasificados han sido premiados con una cámara Polaroid. Los terceros clasificados han recibido una cámara deportiva, mientras que los cuartos han recibido auriculares inalámbricos.