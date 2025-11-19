Delegación del Gobierno garantiza solución para los guardias civiles desalojados del acuartelamiento de Torrelaguna

Archivo - El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un acto con la Guardia Civil - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que la Guardia Civil se encuentra ya buscando una solución, que llegarán "en las próximas horas", para los agentes de la Benemérita y sus familias que han sido desalojadas del acuartelamiento de Torrelaguna debido a las condiciones estructurales del inmueble.

Martín ha subrayado el compromiso del Gobierno central con "continuar reforzando las condiciones de la Guardia Civil" tanto en términos económicos y retributivos, como también en lo que tiene que ver con sus infraestructuras, según ha precisado en declaraciones ante los medios de comunicación.

"Tras décadas de abandono importante por los gobiernos del Partido Popular de las instalaciones de la Guardia Civil, el Gobierno de España está invirtiendo más que nunca. ¿Es insuficiente? Sí. ¿Vamos a seguir creciendo? También", ha aseverado el delegado del Gobierno en Madrid.

La Guardia Civil ha confirmado este miércoles el desalojo de ocho guardias civiles y sus familias de las instalaciones de Torrelaguna debido a deficiencias estructurales en el edificio, reformado en los años 40. De hecho, ya el año pasado las dependencias oficiales del puesto fueron trasladadas a un edificio municipal.

LA COMUNIDAD PIDE "MÁS Y MEJORES MEDIOS"

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en la importancia de dotar de "más y mejores medios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo que ha recordado que es competencia del Gobierno.

Además, ha denunciado el estado "casi ruinoso" de ese cuartel de la Guardia Civil en Torrelaguna, donde tenían que trabajar los profesionales de la Guardia Civil "en condiciones muy lamentables".

Ante estas reclamaciones, el delegado del Gobierno ha reiterado su llamamiento al Gobierno autonómico a que ejerza también sus competencias como Diputación Provincial y contribuya con los recursos de la Comunidad de Madrid a la financiación de infraestructuras y equipamientos de la Guardia Civil.

"Desde 2008 la Comunidad de Madrid no ha puesto un solo euro en favor de las infraestructuras y equipamientos de la Guardia Civil, al contrario de lo que hacen el resto de comunidades autónomas y uniprovinciales. Están muy bien las fotos, los besos, las banderas, pero lo que hay que hacer también es retratarse y contribuir con recursos económicos", ha remachado.