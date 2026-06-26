Delegación del Gobierno llevará a los tribunales a Ayuntamiento y Comunidad si no informan de medidas en parque Paraíso

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este viernes que la institución que encabeza acudirá a la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid si ambas administraciones no responden al requerimiento formal de información sobre las actuaciones adoptadas en el parque Paraíso del distrito de San Blas-Canillejas.

Según ha explicado Martín en rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno, el plazo concedido para responder a este requerimiento de información vencerá "en los próximos días" y si, "como parece", no se recibe la información solicitada, la Delegación presentará una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El delegado ha abundado en que el requerimiento tiene como objetivo conocer las medidas que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están adoptando para, dentro de sus competencias, atender la situación del parque Paraíso y su entorno frente a las necesidades sociosanitarias de la zona.

Martín ha recordado que la Delegación impulsó la creación de una mesa de trabajo con la participación de los vecinos e invitó a ambas administraciones a colaborar en el diseño de un plan de acción "integral" para el barrio, una iniciativa que, según ha lamentado, no ha contado con su colaboración.

SOLUCIÓN "SIMPLISTA E HIPÓCRITA" DEL AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD

A su juicio, la respuesta del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid ha consistido en plantear que el problema "se resuelve con más policías", una postura que ha calificado de "simplista e hipócrita", al considerar que los propios vecinos sostienen que se trata de una problemática de carácter "sociosanitario" y no exclusivamente de seguridad.

Por ello, ha insistido en la necesidad de abordar la situación mediante un plan integral coordinado entre las distintas administraciones y ha defendido que la falta de respuesta impide a la Delegación ejercer sus propias funciones de coordinación.

"Si, como hasta ahora, nos indican desde la Comunidad y el Ayuntamiento que no quieren colaborar, tendremos que adoptar medidas legales para ver si así es posible que las tres administraciones trabajemos en favor de los vecinos, aunque tenga que ser por imperativo legal", ha concluido.