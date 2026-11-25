Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece una rueda de prensa, en la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a 16 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado los siete premiados con los reconocimientos Meninas 2026, que en esta edición distinguirá al exdelegado del Gobierno Francisco Martín, al informativo territorial de Televisión Española y a la Asociación de Mujeres Rurales (FADEMUR), entre otros, por su compromiso contra la violencia de género.

Martín, que a mediados de octubre oficializó su dimisión al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid, será distinguido por su "firme impulso a la lucha contra la Violencia Sobre las Mujeres" y por "fomentar la implicación de las entidades locales en el Sistema VioGén", entre "otras iniciativas" llevadas a cabo durante su mandato.

Junto al exdelegado, también se reconocerá al territorial de RTVE como "espacio informativo de referencia" y "principal ventana de la televisión pública española para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia de género a nivel autonómico y local", según recoge la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Otro de los galardones lo recibirá FADEMUR, asociación que trabaja en la lucha contra la violencia de género y refuerza la respuesta hacia las mujeres en el medio rural, donde "la violencia se manifiesta con especial crudeza y desprotección". Junto a ellas se premiará a la abogada Ángeles Blanco Díaz por su trabajo "en clave feminista".

RECONOCIMIENTOS A GUARDIA CIVIL, POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPAL

Los tres reconocimientos restantes irán destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, se distinguirá al Equipo de Violencia de Género de la 2ª Compañía de la Guardia Civil en Getafe, que presta servicio de forma ininterrumpida desde 2007 ofreciendo "una respuesta policial cercana y adaptada a cada caso".

Junto a ellos, se reconocerá la labor de la inspectora jefa de Policía Nacional Olga López, quien en sus 25 años de trayectoria profesional ha tocado diferentes ramas de la investigación, culminando con el liderazgo del Grupo XXII, dedicado a la investigación de agresiones sexuales de autor desconocido.

Finalmente, la agente de Policía Municipal de Madrid Noelia Colmenarejo recibirá un premio Meninas 2026 por su trabajo como agente tutora y especialista en Violencia de Género y Violencia Doméstica, desde donde ha ayudado a decenas de víctimas a salir de "situaciones críticas".

Los premios se entregarán en una ceremonia el miércoles 2 de diciembre en el Palacio de los Marqueses de Borghetto, sede de la Delegación del Gobierno en Madrid.