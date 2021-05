Delegada del Gobierno vuelve a pedir que se cumplan las medidas Covid en la celebración de esta tarde del Atlético

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha vuelto a pedir que se cumplan las medidas Covid en la celebración del título de Liga por parte de los aficionados del Atlético de Madrid que tendrá lugar este domingo por la tarde en la capital.

El club ha invitado a los aficionados a acompañarles con una caravana rojiblanca en coche por Madrid convocada de 18 a 20 desde Atocha hasta Plaza de Castilla, ida y vuelta.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, González ha trasladado que sabe que "un título no se gana todos los días ni siquiera se gana todos los años" pero ha pedido a los atléticos que no salgan de sus vehículos para que no se repitan las imágenes de este sábado, donde más de 2.500 personas se dieron cita en los alrededores de la fuente de Neptuno.

La delegada del Gobierno ha reconocido que, pese a que se pidió "responsabilidad y prudencia", las imágenes que se vieron no corresponden a una "celebración pandémica". Ha querido quedare con la "parte positiva", que es que los ciudadanos no se acercaron a la fuente y hubo mascarillas.

Tras el recorrido por el centro de la capital, el acto oficial de entrega de la que será la undécima copa liguera para los rojiblancos tendrá lugar a partir de las 19.45 horas en el estadio Wanda Metropolitano.

Al acto acudirá el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, así como al presidenta en funciones de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.