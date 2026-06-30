El delegado acusa a Almeida de "instrumentalizar" el Ayuntamiento por no invitarlo al Debate del Estado de Ciudad

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante la celebración del acto de ofrenda floral en recuerdo del político socialista Pedro Zerolo, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España)
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante la celebración del acto de ofrenda floral en recuerdo del político socialista Pedro Zerolo, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 30 junio 2026 13:30
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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "instrumentalizar" el Ayuntamiento "para un uso partidista" por parte del PP tras no ser invitado por el Gobierno municipal al Debate del Estado de la Ciudad.

"Quiero agradecer la invitación del PSOE y de Más Madrid para que, como representante del Gobierno de España, de ese legítimo Gobierno de España, pueda haber tenido presencia", ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, donde ha pedido a Almeida que dé "las gracias" al presidente, Pedro Sánchez, por el "63% de incremento de los recursos" puestos a disposición de los madrileños.

El delegado ha acusado así al PP de Madrid de actuar desde la "confrontación por la confrontación", el "boicot", la "ruptura" y la "expulsión". Martín ha extendido la crítica al PP madrileño y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. "Es el PP de Madrid el que ha carcomido y secuestrado las instituciones madrileñas para ponerlas a su servicio", ha sostenido.

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