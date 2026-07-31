El delegado acusa a Ayuso de "boicotear" la acción del Gobierno en Madrid y propone pactos para impulsar acción conjunta

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, interviene durante el homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M, en la Delegación del Gobierno en Madrid, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Delegación del - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "boicotear" de forma "sistemática" la acción del Ejecutivo central en la región, al tiempo que ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca le ha fallado ni le va a fallar" a Madrid.

Durante una comparecencia de prensa para hacer balance de la gestión del Ejecutivo en la primera parte del año, el delegado del Gobierno en Madrid ha aprovechado para reivindicar los datos de empleo, inversión y protección social, al tiempo que ha planteado varios pactos para trabajar de forma conjunta con el Ejecutivo madrileño en cuestiones de carácter social.

Martín ha sostenido que el Gobierno "protege, activa e impulsa" el presente y el futuro de la región y ha asegurado que Madrid "iría mucho mejor si el Gobierno de la señora Ayuso abandonara el boicot y apostara de una vez por todas por la colaboración".

El delegado ha destacado que Madrid alcanza ya los 3.883 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 750.000 ocupados más que en junio de 2018, y que la contratación indefinida supera ya el millón de trabajadores, un 119% más que en 2019, cifras que ha atribuido a la reforma laboral y a las políticas de empleo del Gobierno central.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo ha destinado 344 millones de euros a políticas activas de empleo en la región y ha defendido la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que, según ha indicado, beneficia a más de 215.000 trabajadores madrileños, especialmente mujeres.

En materia social, Martín ha subrayado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 218.000 beneficiarios en la Comunidad de Madrid, mientras que el bono social eléctrico alcanza a más de 168.000 personas y las becas del Ministerio benefician a 174.000 estudiantes madrileños.

También ha destacado la revalorización de las pensiones, cuya cuantía media se sitúa en 1.795 euros mensuales, 517 euros más al mes que en 2018, así como la ejecución de 10.300 millones de euros de fondos europeos en la región, que han llegado a 242.000 beneficiarios.

En materia de vivienda, ha defendido la aplicación de la Ley estatal, asegurando que ya se han construido más de 17.000 viviendas y rehabilitado 35.000 en la Comunidad de Madrid, además del "desbloqueo" de la Operación Campamento, que permitirá levantar 10.700 viviendas asequibles, y la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 1.113 millones de euros para la región.

MÁS DE 22.000 MILLONES DE ENTREGAS A CUENTA

Martín también ha reivindicado el incremento de la financiación estatal para Madrid, señalando que las entregas a cuenta superarán los 22.000 millones de euros y que la Comunidad ha recibido 5.000 millones más que durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

Asimismo, ha defendido la propuesta de condonación parcial de la deuda, cifrada en 8.644 millones, y el nuevo sistema de financiación autonómica, que, según ha afirmado, supondría 2.555 millones de euros adicionales cada año para la región.

Por municipios, la Delegación del Gobierno ha informado de que localidades como Alcalá de Henares recibirá este año más de 84 millones en entregas a cuenta (un 23,2% más que en 2024); Alcobendas otros 47,5 millones (19,7%), Fuenlabrada 88,6 millones (+23,1%) o Madrid, que recibirá más de 2.668 millones (22,9% más que hace dos años).

Finalmente, ha puesto en valor inversiones como los 4.396 millones de euros destinados a la modernización de Cercanías, más de 1.500 millones para digitalización, 170 millones para universidades públicas y 230 millones para proyectos de descarbonización.

CUATRO PACTOS CON LA COMUNIDAD

En este contexto, el delegado del Gobierno ha tendido la mano al Ejecutivo regional para alcanzar cuatro acuerdos con la Comunidad de Madrid en materia de políticas sociales. En primer lugar, ha propuesto un pacto contra las violencias machistas, que incluya la violencia de género, la violencia sexual y la violencia digital.

El delegado presentó este Plan de Acción contra la Violencia Sexual hace ya varias semanas, si bien ha lamentado que por el momento ni la presidenta madrileña, ni la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios, Judith Piquet, le han contestado a su propuesta.

Asimismo, ha planteado un pacto frente a las urgencias sociales, mediante mesas de trabajo con ayuntamientos y entidades sociales para abordar problemas como los detectados en barrios madrileños como San Cristóbal, Lavapiés o el entorno del Parque Paraíso, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Martín también ha reclamado un pacto sobre la seguridad en los grandes eventos, pidiendo a Ayuso que retire la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos (LEPAR) incluida en la Ley del Suelo para elaborar una nueva norma consensuada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y por último, ha instado al Gobierno regional a sumarse al Pacto de Estado frente a la emergencia climática impulsado por el presidente del Gobierno tras los grandes incendios forestales, reclamando además un refuerzo de los servicios de prevención y extinción de incendios.